Ashanty negó los activos del empleado, justo lo contrario …

VIVA – El mundo del entretenimiento se sorprendió nuevamente por la disputa legal entre las celebridades y los ex empleados. Cantante y hombre de negocios Ceniza Acusado por su ex empleado, Ayu Presidunun Nurisa, había tomado la privación de activos.

Leer también: Popularmente: Deddy Corbuzier abre una voz sobre temas de divorcio a Humas Pa Jaksel



Respondiendo a las serias acusaciones que han llevado al informe policial en la policía de South Tangerang y a la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Ashanty inmediatamente celebró una conferencia de prensa para proporcionar aclaraciones oficiales y negó fuertemente todas las acusaciones.

Representado por su abogado, Indra Tarigan, Ashanty enfatizó que la afirmación de la privación del activo era completamente infundada y era una calumnia cruel.

Leer también: Además de las rampas de los activos, los ex empleados dijeron que Ashanty supuestamente preparó un impuesto a la empresa



«En esta ocasión, enfatizamos que la Sra. Ashanty y su familia nunca confiscaron los activos de la Sra. Ayu», dijo Indra Tarigan, citando shows de YouTube, domingo 5 de octubre de 2025.

Indra Tarigan explicó que los hechos en el suelo en realidad muestran lo contrario. Según él, los activos en cuestión fueron entregados voluntariamente por el propio Presidenta de Ayu Nurisa a Ashanty and Management. La presentación de este activo incluso se ha documentado en minutos de entrega.

Leer también: La cronología de Ashanty está acusada de ser el activo de un ex empleado: visitado temprano en la mañana, los teléfonos celulares a los automóviles no han sido devueltos



«Por el contrario, la Sra. Ayu realmente dio el activo a Ashanty. Como lo demuestra un certificado escrito por la mujer. La Sra. Ayu entregó los activos, como se indica en las actas de entrega del 22 de mayo de 2025», dijo Indra Tarigan.

La entrega de estos activos, continuó Indra Tarigan, no fue un acto de privación, sino un seguimiento de la confesión de Ayu por las acciones tomadas en la compañía de Ashanty. El abogado dijo que AYU había reconocido la malversación de fondos en la compañía dirigida por la esposa de Anang Hermansyah.

«Ha admitido que el dinero de la compañía malversa», agregó Indra Tarigan.

Este reconocimiento es la base de la rendición de una serie de activos que ahora son polémicos.

Indra Tarigan nuevamente enfatizó que la narrativa de las convulsiones que circulan en el público no era cierta. Dijo que vio las acusaciones que Ayu y su abogado tuvieron como un esfuerzo atencional para revertir los hechos legales.

«Entonces, si hay un informe de los medios de comunicación que establece que la Sra. Ashanty incautó los activos de la Sra. Ayu, en esta ocasión dijimos que era una calumnia cruel y esto era evidencia que podíamos transmitir», dijo Indra.