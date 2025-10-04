Ashanty fue acusado de ser el activo de un ex empleado, informado sobre 3 casos a la vez

DePok, Viva – enemistad intermedia Ceniza Y su ex empleado, la presidenta de AYU, Nurisa, ingresó a una nueva fase. Después de que Ashanty informó a AYU por la supuesta malversación de fondos, ahora el turno de Ayu para enviar tres informes policiales al artista y hombre de negocios.

Leer también: Más popular: la riqueza de Ashanty que se asombró, la esposa del Ministro de Finanzas Purbaya resultó ser un ex modelo de revista



Se presentaron dos informes a la estación de policía del sur de Yakarta el 18 de septiembre de 2025, con el número LP/B/3440/IX/2025/SPKT/South Jakarta Metro Police y LP/B/3442/IX/2025/SPKT/South Jakarta Metro Police. Mientras se publicó otro informe en la estación de policía de South Tangerang. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El abogado de AYU, Stifan Heriyanto, dijo que las acusaciones dirigidas a su cliente incluyen la incautación de activos y acceso ilegal.

Leer también: No puedo imaginar a Ashanty, hay una herencia en forma de montaña



«Para el caso en sí, este es Ashanty y sus amigos, y sus empleados fueron reportados en los supuestos actos de privación, privación de activos propiedad de sus antiguos empleados», dijo Stifan en Depok, el viernes 3 de octubre de 2025.

A partir de un informe de malversación de fondos

Leer también: Más popular: la cronología de la tierra disputa por cenizas, la esposa del presidente Soekarno murió



Este caso comenzó cuando Ashanty acusó a AYU para malversar los fondos de la compañía. Sin embargo, según Stifan, antes de que se probara la acusación, Ashanty supuestamente tomaba las pertenencias personales de Ayu.

Los artículos llamados incautados incluyen teléfonos móviles, computadoras portátiles, billeteras, tarjetas de cajero automático junto con contraseñas de banca M.

No se detengan allí, se dice que los empleados de Ashanty visitaron la casa de Ayu para llevar automóviles, joyas de oro, a un certificado de casa.

«Fue presenciado por la familia de nuestros clientes. Bueno, donde la familia extendida se sintió traumatizada y temor y no podía hacer nada», dijo Stifan.

Eventos temprano en la mañana

Stifan también reveló que la supuesta privación de activos en la casa de AYU ocurrió temprano en la mañana del 21 de mayo de 2025.

«Lo tomó a las 02.00 hasta las 3:00 de la mañana, por la mañana», dijo.

Sintiéndose tratado injustamente, Ayu finalmente tomó medidas legales. Consideró que las acciones de Ashanty estaban incluidas en la categoría Criminal, además, el informe de supuesta malversación de fondos en su contra todavía estaba en proceso de investigación en la estación de policía de South Tangerang.

Larga carrera

Para el registro, Ayu ha trabajado durante 8 años en las compañías de PT Hijau Dipta Nusantara, Ashanty y Anang Hermansyah. Sirvió en la sección de finanzas antes de que finalmente la relación laboral terminó con un conflicto legal.