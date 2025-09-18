Ashanty está amenazada con la pérdida de tierras heredadas miles de metros: ¡continuaré persiguiendo!

DePok, Viva – Cantante Ceniza Ahora enfrenta un problema grave relacionado con la tierra del patrimonio de su padre en el área de Cinangka, DePok. El área terrestre de miles de metros cuadrados se convirtió en una disputa después de que se descubrió un certificado de propiedad diferente.

El problema es cada vez más complicado porque la otra parte que afirma ser el propietario ha liberado la tierra en manos del desarrollador de viviendas. Sin embargo, Ashanty se aseguró de que no permaneciera en silencio enfrentando esta situación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Continuaré luchando, porque quiero construir viviendas como lo que continuaré persiguiendo», dijo la esposa de Anang Hermansyah en Cinangka, DePok, jueves 18 de septiembre de 2025.

Para Ashanty, este conflicto no es solo una cuestión nominal de activos, sino con respecto al principio de justicia y los derechos de la familia.

«Cuántos mil metros o cien metros, si el nombre es el derecho, es el derecho», enfatizó.

Afirmó haber tomado varias medidas legales y administrativas para luchar por la tierra.

«No me quedaré en silencio porque también es nuestro derecho», continuó la Sra. Aurel Hermansyah.

Todavía abre la sala de mediación

A pesar de ser firme, Ashanty dijo que continuó abriendo un espacio de diálogo con la parte contraria. Quiere que este problema se resuelva sin tener que extender el conflicto en la corte.

«Está bien, si ambos tenemos la misma letra, encontremos una solución, ¿qué somos si entonces compartimos dos o qué hacemos, es bueno», dijo?

Sin embargo, el cantante de 40 años también recordó que el desarrollador y los posibles compradores tienen cuidado. Afirmó que no dejaría de exigir los derechos de su familia, a pesar de que la tierra ya había sido comercializada para proyectos de vivienda.

