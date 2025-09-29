Asesor legal Case de casos de importación de azúcar que descargan debilidades de auditoría BPKP

Yakarta, Viva – Asesor legal del acusado del caso importaciones de azúcarTony Wijaya, dirigido por Hotman París, reveló una serie de debilidades fundamentales en el proceso auditoría realizado por la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) En el juicio en el Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el 26 de septiembre de 2025.

Esta debilidad se refiere a la base legal, la honestidad experta y la integridad de la evidencia utilizada para concluir la existencia de pérdidas estatales.

El primer problema es la base de la declaración de que lo que debe importarse es el azúcar de cristal blanco (GKP), no el azúcar de cristal crudo (GKM). El abogado enfatizó que en el archivo de auditoría, no se encontró ninguna declaración de derecho administrativo estatal que indique esto.

Cuando se le pidió que mostrara la base de su referencia, el experto en BPKP, Chusnul Khotimah, respondió: «No podemos (declarar) que no. Pero en este caso, estamos en el informe y hemos concluido desviaciones, creemos esto, su honor».

Respondiendo a esto, el abogado expresó objeciones: «Nos oponemos, Su Majestad, aunque solo sea basada en sus creencias. Porque la forma en que funciona no es así».

La honestidad experta de BPKP también se cuestiona relacionada con el PT PPI número 54 del 1 de abril de 2016. Inicialmente, el experto declaró que la carta no existía, a pesar de que el abogado demostró que la carta fue citada en un informe de auditoría en la página 104.

Además, el abogado lamentaba que la parte más importante de la carta, que declaraba que el precio de compra de PPI de PTPN y RNI se basó en el precio de la subasta entre RP 9,950 y RP 10,520.

El hecho de que PTPN y RNI no quieran vender a un precio de referencia de los agricultores (HPP) de RP

Además, el abogado también cuestionó la conexión entre la carta del Ministro de Comercio de 2015 y la carta de asignación el 12 de enero de 2016, que se convirtió en la base del caso.

Cuando se le preguntó sobre la relación de las tres letras, los expertos en BPKP admitieron: «No he encontrado su conexión. Por separado, sí, esta carta, esta carta, el contenido es así, así, así. No sé cuál es el propósito».

Otro aspecto legal que se destaca es el elemento de actos contra la ley (PMH). El abogado confirma que la pérdida estatal en los casos de corrupción debe ir acompañada de PMH. Sin embargo, los expertos en BPKP declararon explícitamente: «En este caso no usamos, no competentes en PMH (actúa en contra de la ley)».