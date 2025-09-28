Asesino terrorista del oficial israelí Arnon Zmora eliminado en la huelga de Gaza







En un ataque aéreo realizado el sábado, las fuerzas israelíes eliminaron el terrorista de Hamas Muhammad Ahmed Yousef al-Jamal, quien mató al oficial de las fuerzas especiales de la policía Arnon Zmora el 8 de junio de 2024, durante un Gaza Raid que rescató a cuatro rehenes israelíes. Al-Jamal también fue uno de los guardias que tenía a los rehenes prisioneros.

También se eliminó con él Sari Idris Muhammad al-Aqrab, otro terrorista de Hamas, que atacó el país el 7 de octubre y estaba cerca de Al-Jamal.

Shin Bet y las FDI eliminan al terrorista de Hamas que mató al oficial y luchador Arnon Zmora durante la operación para rescatar a los rehenes de la Franja de Gaza.

Las cuatro esperanzas israelíes rescatadas estaban disponibles, Almog Meir Jan, Andrei Kozlov y Shlomi Ziv, quienes estaban en manos de Hamas en el campo de refugiados Nusseirat en el Gaza Stro.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente