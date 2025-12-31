Asesinato de Anjel Chakma: la familia pide la pena capital para el acusado







La familia de Anjel Chakma, de 24 años, asesinado por malhechores en Dehradúnha solicitado la pena capital o al menos cadena perpetua para todos los acusados ​​involucrados en el incidente.

Anjel, estudiante de último año de MBA en una universidad privada en Dehradun, fue presuntamente asesinado a puñaladas por unos jóvenes el 9 de diciembre. Murió el 26 de diciembre, después de estar en un hospital durante 17 días.

Su padre, Tarun Prasad Chakma, un jawan de la BSF, afirmó que su hijo fue “atacado brutalmente” cuando intentaba defender a su hermano, a quien los atacantes llamaban “chino”.

«Nunca recuperaremos a Anjel, pero su familia quiere la pena capital o al menos cadena perpetua para los implicados en el espantoso asesinato», dijo el tío materno de Anjel, Momen Chakma. Instó al gobierno a tomar medidas para que los habitantes del Nordeste no se enfrenten odio racial crímenes.

Momen dijo: “El pueblo de Machmara, independientemente de su casta y religión, realizará una marcha con velas en memoria de Anjel el martes, buscando justicia para su familia”.

Aviso de emisión de la NHRC

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) emitió un aviso al magistrado del distrito de Dehradun y al SSP sobre el asesinato presuntamente por motivos raciales y ordenó a las autoridades de Dehradun que investigaran las acusaciones y solicitaron un informe sobre las medidas tomadas en un plazo de siete días.

“Adicionalmente, se ordena a las autoridades velar por la seguridad de los estudiantes de la región nororiental en todo el estado”, afirmó.

La NHRC tomó conocimiento del artículo 12 de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993 basándose en una denuncia que alegaba que el estudiante de la región de Tripura fue brutalmente atacado y asesinado en Dehradun, en un «incidente por motivos raciales».

El denunciante alegó que el incidente constituye una “violación grave” del derecho de la víctima a la vida, la dignidad y la igualdad.

PIL en Curt Surpeme

Se ha presentado un litigio de interés público ante la Corte Suprema buscando intervención judicial para abordar el “continuo fracaso constitucional” para prevenir y responder a la discriminación racial y la violencia contra ciudadanos de los estados del noreste y otras regiones fronterizas.

“Que se presenta la presente petición de auto solicitando la expedición del auto conforme al artículo 32 de la Constitución buscando la emisión de una orden judicial en forma de mandamus, orden, dirección o cualquier otra orden judicial apropiada por la violación de los derechos fundamentales y, por lo tanto, buscando una intervención judicial para abordar la cuestión de la discriminación racial y la violencia contra los ciudadanos indios de los estados del noreste y otras regiones fronterizas”, se afirma en la declaración.

Buscó instrucciones para crear una “agencia nodal o un organismo, comisión o dirección permanente” a nivel central, así como a nivel de cada estado, donde tales crímenes raciales puedan ser denunciados y reparados.

Los ministros visitan la casa de Anjel

Dos ministros de Tripura visitaron la casa de la víctima en Machmara, en el distrito de Unakoti, y entregaron a su familia cheques por valor de 9,12 lakh de rands.

Tripura CM Manik Saha dijo el martes que su homólogo de Uttarakhand Pushkar Singh Dhami aseguró que se tomarán medidas estrictas contra los culpables.

«El dinero no devolverá la vida a Angel Chakma. Condenamos enérgicamente el asesinato del estudiante de MBA. Ayer hablé con Uttarakhand CM, quien me aseguró que tomaría medidas estrictas contra los culpables», dijo Saha a los periodistas.

Del total de seis acusados, cinco ya han sido arrestados y se han tomado medidas para arrestar al sexto, dijo el primer ministro.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente