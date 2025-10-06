Asesinar la adaptación televisiva más no fallida en obras en Studiocanal

La serie de libros misteriosos para niños de Robin Stevens «Murder Mostadylike» de los libros misteriosos infantiles está siendo adaptada para la televisión por la televisión Estudio.

Creado por Stevens y escrita para la televisión por Anna McCleery («Free Rein», «The Lady Grace Mysteries»), la serie de seis partes que regresa tiene a James Strong («Broadchurch», «Mr Bates vs. The Post Office») adjunto como director principal.

Descrito como combinar «Enola Holmes» con Agatha Christie, «Murder Most Unladylike» es una serie de misterio de asesinato sinuoso ambientado en la década de 1930 centrado en dos detectives adolescentes rebeldes que viven juntas en el internado.

La serie se basa en los libros más vendidos de la copia multimillonaria, publicada originalmente por Puffin (una imprenta de Penguin Random House Children’s) en el Reino Unido y por Simon & Schuster Books para jóvenes lectores en los Estados Unidos. Con 12 libros en la serie principal, además de una serie spin-off de tres libros, se ha traducido a 21 idiomas, vendiendo más de 3.1 millones de copias a nivel mundial.

«Siempre ha sido mi sueño dar a Hazel y Daisy y su mundo a la vida en la pantalla, y no puedo pensar en mejores socios para hacer realidad ese sueño. Filt Film & TV tienen un pedigrí criminal increíble, y Studiocanal son los cuidadores de la querida IP familiar como Paddington y Miffy», dijo Stevens. «Estoy muy orgulloso de trabajar con ellos, y con la galardonada escritora Anna McCleery, hay tanta pasión personal dentro del equipo, y sé que juntos vamos a crear una versión de ‘Murder Most Unladylike’ que deleitará a los fanáticos e presentará mis historias a una gran audiencia enorme».

El Strong Film + Television del Director Strong EP junto con Matt Tombs y Loretta Preece. Studiocanal invirtió en la compañía en 2023. La serie marca el primer desarrollo bajo el recién formado Banner de producción de películas y televisión de Stevens, Productions Unladylike Productions.

«Estamos encantados de trabajar con el excepcionalmente talentoso Robin Stevens, Anna McCleery y el Strong Film + Television Team para dar vida a ‘Murder Most Unladylike'», dijo MK Kennedy, directora gerente de Televisión Estudiocanal. «Los libros son una mezcla rara y emocionante de whodunnits al estilo de Agatha Christie, empoderamiento femenino y entornos aspiracionales brillantes; todos centrados en una representación rica y adorable de la amistad femenina. Los personajes principales Daisy y Hazel son un dúo digno de estatura de Watson & Holmes, amados por millones de fanáticos en todo el mundo por su independencia, curiosidad y sentido de humor dúo de humor».

Studiocanal Kids & Family manejará la comercialización y licencias en todo el mundo.