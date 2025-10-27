Asesinado por un árbol, el auto Lexus del ex director de Danareksa quedó aplastado y el asiento doblado

Jacarta – Estado del coche lexus exdirector del PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, resultó gravemente aplastado tras ser golpeado por una palmera en Jalan Metro Pondok Indah Raya.

No fue sólo el capó delantero del coche el que quedó destruido. Sin embargo, el techo del vehículo resultó gravemente dañado como consecuencia de este incidente. De hecho, incluso hizo que la silla se torciera.

«El capó estaba destruido, abollado, tan grave que los asientos interiores también estaban doblados hacia abajo. El techo fue golpeado, aplastado por la puerta», dijo el jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito, el martes 28 de octubre de 2025.

Cuando ocurrió el incidente, resultó ser un auto. víctima quien esta afectado árbol caído. La policía admitió que no sabían adónde se dirigía la víctima en el momento del incidente. La policía ha preguntado a la familia de la víctima, pero nadie lo sabe.

«Él estaba a la izquierda para girar a la izquierda en la intersección de Pondok Indah, por lo general está ocupado gateando. Tal vez estaba haciendo cola, el vehículo giró a la izquierda o lo que pasó (el árbol) se cayó», dijo.

Anteriormente se informó que una persona murió trágicamente después de que el automóvil que conducía fuera golpeado por un árbol caído en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB, en Jalan Metro Pondok Indah Raya, cuando fuertes lluvias cayeron sobre esta zona de élite. De repente soplaron fuertes vientos que provocaron la caída de una palmera de 15 metros de altura y golpearon el coche Lexus de la víctima.

«Las lluvias de alta intensidad y los fuertes vientos provocaron que una palmera con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una altura de 15 metros cayera y golpeara un automóvil Lexus», dijo el jefe del BPBD (Centro de Información y Datos de Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres) de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Oficiales conjuntos de BPBD, Servicio Gulkarmat (Manejo de Incendios y Rescate), Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad, PPSU (Manejo de Infraestructura e Instalaciones Públicas), Satpol PP (Policía del Segundo Servicio Civil) y la policía fueron enviados inmediatamente al lugar.

«Una víctima murió. Un hombre de aproximadamente 50 años», dijo.

La evacuación se produjo de forma dramática en medio de una lluvia que no había cesado. Después de dos horas, el cuerpo de la víctima fue evacuado con éxito y trasladado al Hospital Pondok Indah. Como resultado de este incidente, el tráfico en la zona de Pondok Indah quedó paralizado.