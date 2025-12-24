Asep Surya Atmaja se convierte en regente interino de Bekasi

Bekasi, VIVA – Representante Regente de Bekasi Asep Surya Atmaja designado como regente interino o interino de Bekasi según la orden número 9344/KPG.11.01/PEMOTDA, que fue firmada electrónicamente por el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi.

Este nombramiento se realizó para garantizar la continuidad de la organización dentro del Gobierno de la Regencia de Bekasi después de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombrara sospechoso al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

«Declaro que estoy dispuesto a continuar el liderazgo sin miedo con el compromiso de continuar con políticas que apoyen a la comunidad», dijo Asep Surya Atmaja en Cikarang el miércoles.

Enfatizó que es importante mantener la estabilidad del gobierno regional y la calidad de los servicios públicos en medio de la dinámica gubernamental en curso.

Dijo que su mandato como regente interino de Bekasi se llevó a cabo únicamente para garantizar que la continuidad del gobierno regional se mantenga estable, que los programas de actividades se ejecuten según el plan y que los servicios a la comunidad no se vean interrumpidos y sigan siendo una máxima prioridad.

Admitió que había dado instrucciones a todos los jefes del aparato regional y a los funcionarios estatales (ASN) dentro del Gobierno de la Regencia de Bekasi para que las ruedas del gobierno pudieran seguir funcionando de manera efectiva, profesional y sostenible.

«El gobierno regional y los servicios a la comunidad deben seguir funcionando con normalidad, profesionalidad y de conformidad con las disposiciones legales», afirmó.

Las direcciones en cuestión incluyen mantener la continuidad del gobierno y los servicios públicos garantizando que los servicios a la comunidad continúen funcionando de manera óptima de acuerdo con los estándares establecidos.

Luego, céntrese en las tareas y funciones principales pidiendo a todos los jefes del aparato regional que trabajen profesionalmente de acuerdo con su autoridad y eviten cosas que puedan alterar el desempeño de la organización.

Optimizar la realización de ingresos regionales a través de medidas concretas y mensurables de acuerdo con las regulaciones potenciales y aplicables. Acelerar y mejorar la calidad de la realización del gasto regional a tiempo, según lo previsto y sin acumularse al final del año.

Fortalecer el control y la rendición de cuentas presupuestarios exigiendo a los usuarios del presupuesto que sean administrativamente ordenados, transparentes y cumplan con las regulaciones legales.

Mayor coordinación y sinergia entre las unidades regionales, subdistritales y de secretaría regional para anticipar y resolver obstáculos a la implementación del programa en el campo.

Seguimiento y evaluación periódicos. Se debe llevar a cabo una evaluación de rutina de los logros del desempeño y la realización del presupuesto y se debe informar de inmediato si hay obstáculos que requieran la atención del liderazgo.