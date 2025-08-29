Asegúrese de su propia seguridad y de los demás durante Visarjan







Este espacio de edición en el pasado ha advertido a los fieles a las corrientes o incluso a la fuerza engañosa del agua durante Visarjan a través del festival de Ganesh. Ahora, el Corporación municipal de Brihanmumbai (BMC) ha emitido un asesoramiento que insta a los ciudadanos a permanecer cautelosos con las rayas y las medusas de botón azul a lo largo de la costa durante las inmersiones de ídolos.

El jefe de BMC ha ordenado a los funcionarios que tomen medidas de precaución en vista de la posible presencia de estas especies marinas durante las inmersiones. El organismo cívico dijo que su departamento de gestión de emergencias ha ordenado a los comisionados asistentes que garanticen los acuerdos de seguridad en los sitios de inmersión.

Según el departamento de pesca, la presencia de medusas y rayas de botón azul es común en el mar entre agosto y octubre, según informa News. Las personas deberían ver que sumergen ídolos donde hay regulaciones, con socorristas y funcionarios cívicos. Los avisos dicen que los devotos deben vestirse completamente al ingresar al agua para proteger contra las picaduras. Es especialmente importante usar botas de goma, que generalmente son ligeramente más altas que la longitud del tobillo y cubren el pie por completo. Tus pies son vulnerables en el agua, y protegerlos es importante.

Sería útil si las autoridades cívicas pudieran transmitir instrucciones y consejos sobre juntas en los sitios de inmersión. Uno entiende que los devotos, en su fervor, pueden no leerlos; Hay posibilidades de que las personas puedan verlos mientras pasan anteriormente, y deciden seguirlos. También se puede tener personal anunciando estas medidas sobre los altavoces en estos sitios.

Las autoridades han declarado que contadores médicos En los puntos de inmersión se abastecerán de medicamentos para emergencias relacionadas con la picadura, en cualquier caso. Pero pongamos aún más alegría en el festival con un respeto por las reglas durante estos 10 días.





