Jacarta – En la vida cotidiana, el agua juega un papel vital para la salud y el confort de la familia. Sin embargo, no mucha gente se da cuenta de que la calidad del agua utilizada en casa está muy influenciada por el tipo. pipa que lo drena.

Lea también: Vinilon revela tecnología de desarrollo de infraestructura nacional sostenible



No sólo tuberías vías navegablespero también el guardián de la pureza y seguridad del agua que se consume y utiliza cada día. ¡Vamos, desplázate más!

A continuación se ofrecen algunos consejos para elegir la tubería de agua adecuada para su residencia para que siga siendo segura, higiénica y duradera.

Lea también: PGN garantiza la estabilidad del suministro de gas en Java Occidental y Sumatra



1. Elija una tubería que garantice la pureza del agua

La pureza del agua no es sólo una cuestión de limpieza física, sino que también incluye creencias y valores culturales. Hoy en día, algunos fabricantes de tuberías han adoptado un enfoque más holístico hacia la “pureza”. Por ejemplo, las tuberías de agua fabricadas con PPR (Polipropileno aleatorio) han recibido la certificación Halal y la certificación NSF 51 (grado alimentario). RIIFO cree que la verdadera pureza comienza con la adhesión a los valores de las creencias. La certificación Halal obtenida por las tuberías RIIFO PPR no es sólo una etiqueta de mercado, sino un reconocimiento integral de la conformidad del producto con los valores de confianza.

Lea también: Un camión viral arroja desechos fecales en vías fluviales en el este de Yakarta: la identidad ya está embolsada



Estas dos certificaciones garantizan que el agua suministrada no está contaminada con productos químicos peligrosos, al tiempo que aseguran que todo el proceso de producción cumple con ciertos valores confiables. Esto es muy importante para las personas que priorizan el aspecto espiritual así como la seguridad del consumo de agua.

2. Asegúrese de que la tubería tenga certificación de seguridad internacional.

Certificaciones como la NSF 51 emitida por agencias internacionales de Estados Unidos indican que la tubería ha pasado estrictas pruebas de seguridad. Esto significa que el material de la tubería no liberará sustancias nocivas al agua, incluso después de un uso prolongado.

Esta certificación garantiza científicamente que las tuberías RIIFO no liberan sustancias nocivas al agua, incluso a largo plazo.

3. Preste atención a la durabilidad y función de la tubería.

Las residencias modernas requieren un sistema de plomería que pueda soportar diversas condiciones. Las tuberías de buena calidad deben soportar altas presiones y cambios extremos de temperatura.

Aparte de eso, elija tuberías que sean fáciles de instalar y que tengan un sistema de conexión resistente para que no tengan fugas fácilmente, especialmente en los puntos de conexión vulnerables.