Asegúrese de que no hubiera muertes en la manifestación de destitución del regente del pati, la policía dijo esto

TambiénVIVA – La policía regional de Java Central confirmó la noticia del número de muertos en una manifestación frente a la oficina Regente Pati no es cierto. Jefe de Relaciones Público La Policía Regional Central de Java, Comisionado Senior de Policía Artanto, enfatizó que la información no era cierta.

«Eso no es cierto, nulo que murió, no se puede confiar en las noticias», dijo Artanto, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Central, Kombes Artanto Foto : TVONE/ Teguh Joko Sutrisno

Según él, hasta ahora solo había víctimas heridas debido a enfrentamientos. Los datos registraron temporalmente a 34 personas en tratamiento en el Hospital Suwondo, que consta de 7 miembros de la Policía Nacional y 27 participantes en la acción. A algunas víctimas se les ha permitido irse a casa.

«Datos temporales de 34 personas tratadas en el Hospital Suwondo. 7 miembros de la Policía Nacional y 27 manifestantes. Hay algunas que han sido repatriadas», dijo.

Artanto explicó que la situación de Pati City era ahora propicio. Sin embargo, la policía todavía pone al personal en el sitio de acción. También se han asegurado varios provocadores que desencadenaron el caos.

Para tener en cuenta, la manifestación frente a la oficina del Regente Pati el miércoles 13 de agosto de 2025 fue coloreada por el caos. El incidente ocurrió cuando la misa de la Alianza de la Comunidad Unida de Pati instó al Regente Sudeo para conocerlos.

Las masas que estaban molestas tratando de no haber sido visitadas por el Regente de Sudewo, empujaron a la oficina del Regente para romper las puertas que las autoridades estaban estrechamente vigiladas.

Anteriormente, Husen, el orador de acción de los residentes, instó al regente de Pati Sudewo a ser depuesto de su posición porque se consideraba arrogante. Invitó a los manifestantes a exigir la eliminación del Regente Pati hasta la noche.

Sin embargo, también se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas. «Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, aman la paz y no los arrogantes», dijo.