Asegúrese de que la condición de Sumatra del Norte sea segura, el gobernador Bobby Nasution invita a los residentes a transmitir aspiraciones pacíficamente

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Asegurar que la condición de North Sumatra siga siendo segura y controlada. También invitó a la gente de Sumatra del Norte, a expresar sus aspiraciones pacíficamente.

Leer también: Se le pidió al tni-polri que estuvieran firmemente a los perpetradores de la destrucción y el saqueo, pero no lo atrapen mal



«Hoy también estamos aquí para garantizar las condiciones en la ciudad. Mientras y North Sumatra Insyaallah, bien «, dijo Bobby Nasution, en la oficina del Consejo Regional Representativo (DPRD) North Sumatra, Jalan Imam Bonjol, Medan, lunes (1/9/2025).

Leer también: Prabowo destacó el edificio DPRD quemado: esta es una traición, no la entrega de aspiraciones



Descripción de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution junto con Sumatra North Sumatra Forkopimda cuando se entrevistan a los reporteros en la Oficina de DPRD de Sumatra North, Jalan Imam Bonjol, Medan (1/9/2025).

Bobby también agradece la entrega aspiración. Espera que la entrega de aspiración no cause ansiedad a las personas.

Leer también: Dansat Brimob de la Policía Regional de Sumatra del Sur aclaró que no hubo participación del TNI quemando el edificio DPRD y Ditlantas



«La actividad de entregar aspiraciones es ser escuchada, lo que se desea después de la entrega no hay actividades anarquistas, el Kapolda, el comandante militar y las filas, el objetivo es acompañar y seguridad, se espera que no haya choque», dijo Bobby.

Además, Bobby también dijo que mantener Sumatra del Norte era el papel de todas las personas de Sumatra del Norte, sin excepción. El gobierno colabora con la comunidad y todas las demás partes. Con la colaboración, se alcanzarán los objetivos de desarrollo en Sumatra del Norte.

«Para los residentes de Sumatra del Norte, por supuesto, amamos Sumatra del Norte, estamos orgullosos de Sumatra del Norte, mantener a North Sumatra no solo nuestro deber aquí, sino que toda la comunidad de Sumatra del Norte es la primera línea para mantener el Norte Sumatra mejor, más fresco, así que cuidemos de él juntos», dijo Bobby.

Mientras tanto, el presidente de DPRD de Sumatra del Norte, Erni Ariyanti, dijo que su partido siempre escuchaba los disturbios públicos. Afirmó estar muy preocupado por la comunidad.

«Sabemos que la ansiedad, escuchamos y nos preocupamos por la comunidad», dijo Erni.

Erni también se disculpó con respecto al incidente durante la manifestación la semana pasada. Continuará arreglando la institución para que sea mejor.

«Seguramente estamos aquí para disculparnos. Soy el líder y vicepresidente, así como los miembros del DPRD de Sumatra North Sumatra, disculparse si al transmitir las aspiraciones ayer hubo un incidente que no queríamos», dijo Erni.

También estaba presente el jefe de policía de Sumatra del Norte Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/Bukit Barisan Rio Firdianto, jefe de la Oficina de Comunicación e Información de Sumatra North Erwin Hotmansah Harahap.