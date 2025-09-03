Asegúrese de que el fondo de autonomía especial no ingrese al cuadro de eficiencia 2026, Sri Mulyani dijo las instrucciones de Prabowo

Yakarta, vivo – Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati se aseguró de que el fondo especial de autonomía (Decisión) No incluye la caja eficiencia Presupuesto gubernamental para 2026. Asignación de fondos especiales de autonomía en el borrador del presupuesto estatal (Rapbn) 2026 se establece en RP13.1 billones.

«Para 2026, el Fondo Especial de Autonomía de Rp13.1 billones, no está incluido en la decisión», dijo Sri Mulyani en una reunión conjunta de trabajo del Comité IV del Consejo Regional Regional de Indonesia (DPD) con la agenda de la discusión del proyecto de ley del año presupuestario 2026 en Jakarta, citó el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo Sri Mulyani, el presidente Prabowo Subianto a menudo cuestionaba los resultados de fondos especiales de autonomía. El Presidente solicitó una evaluación de la absorción del presupuesto del Fondo de Autonomía que se ha estado ejecutando durante más de 10 años.

«Por qué, por un lado, existen los fondos cada año, pero por otro lado, podría no verse de manera real. Entonces, esto es algo que es nuestra evaluación conjunta», dijo Sri Mulyani.



Ministro de Finanzas Sri Mulyani Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

En el proyecto de presupuesto estatal de 2026, el Fondo de Autonomía se distribuirá a la autonomía regional de Papua que asciende a Rp8.41 billones, la Autonomía de la Provincia de ACEH de RP3.74 billones y el Fondo de Infraestructura adicional (DTI) (DTI) de las Provincias de Papua de RP1 Trillion.

Los fondos están dirigidos a apoyar programas de prioridad nacionales fortaleciendo la sinergia del papel de los ministerios/instituciones (K/L); fomentar el desarrollo de Papua, Papua Smart y Papua productivos de Papua, Papua; Optimizar los logros de salida a través de la sinergia con otras fuentes de financiación; Aumentar la capacidad de los recursos humanos (recursos humanos); Además de optimizar la gobernanza de fondos de autonomía especiales a través de la integración de SIPPP-SIKD-SIPD.

El gobierno estima que los resultados del Fondo de Autonomía Especial de 2026 incluyen becas estudiantiles de Papua Superior, la construcción de escuelas/aulas, la construcción de hospitales/Puskesmas, instalaciones de salud, así como la construcción de asentamientos/carreteras/puentes/puertos/puertos/muelles.

Luego, la adquisición de instalaciones de Internet/telecomunicaciones, adquisición de proveedores de energía eléctrica, construcción de spam/embalses, así como la construcción de TPA/TPS/saneamiento ambiental. (Hormiga)