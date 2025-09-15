¿Asegúrese de que el campeón mundial de MotoGP en Japón o Indonesia? Esta es la palabra Marc Márquez

San Marino, vivo – Marc Márquez Volver para mostrar su clase como una leyenda de MotoGP. Corredor Ducati lenovo Ganó con éxito el San Marino MotoGP en Misano World Circuit Marco Simoncelli, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: El campeón de San Marino MotoGP, Marc Márquez, tiene la oportunidad de clave el título mundial en Japón



Esta victoria fue ganada por Márquez con un tiempo récord de 41 minutos 20.89 segundos después de comenzar desde la cuarta posición. Pudo pasar a Fabio Quartararo y su hermano menor, Alex Márquez, antes de adelantar a Marco Bezzecchi, quien había liderado la carrera por 11 vueltas. Márquez usó el pequeño error de Bezzecchi en la esquina para ganar la primera posición en la línea de meta.

Después de llegar al podio principal, Márquez celebró su victoria al eliminar la configuración de carreras y levantarlo hacia la audiencia, imitando la legendaria celebración de Lionel Messi al levantar la camiseta de Barcelona frente a los partidarios del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Leer también: Problemas técnicos dañinos de la carrera de sprint Brad Binder en MotoGP Misano



«Siempre digo que Messi es una referencia; él dejó que su fútbol hable. Hablo montando una motocicleta. Esa es la mejor manera, y siento que este es el momento de celebrar», dijo Márquez por Crash.

Casi seguro campeón mundial

Leer también: Similar a la Fórmula 1, ahora se requiere que MotoGP sea un corredor que participe en una ceremonia de sanción o sanción previa



Gracias a esta victoria, Márquez ahora está 182 puntos por delante de su hermano menor, Alex Márquez, quien terminó tercero en Misano. Con la diferencia en los puntos, el español de 32 años tiene la oportunidad de garantizar el título mundial si ganó tres puntos más que Alex en la próxima serie, el Japones MotoGP.

«Esto es algo extraordinario. Todavía no se siente real, pero no quiero perder la concentración. Solo quiero mantener este nivel y terminar la temporada de la mejor manera», dijo.

El campeón en Japón o Indonesia es el mismo



Ducati Lenovo Racer Marc Márquez

Curiosamente, Márquez insistió en que no tenía ningún problema para garantizar un título mundial en Japón, la sede de Honda: su equipo o en Motogp indonesio que es una de las series favoritas del calendario de MotoGP.

«Tengo un gran respeto por Honda, por lo que no importa si lo celebro en Japón o en Indonesia», dijo.

Aun así, Márquez dijo que la victoria en Misano fue más emocional debido a la gran presión del equipo rival, Ducati.

«Es más especial ganar aquí porque siento la presión de Ducati. Este fin de semana siento la presión de Tardozzi y todo», dijo.

La victoria en Misano también enfatizó el dominio de Márquez con Ducati esta temporada. Anteriormente, también triunfó en Mugello y continuó manteniendo constantemente la distancia de sus competidores.

Con esta gloriosa actuación, el público MotoGP solo está esperando cuando Marc Márquez bloqueará oficialmente su noveno título mundial, ya sea en Japón, o precisamente frente a los fanáticos de los amantes de las carreras del país en Indonesia.