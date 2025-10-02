Asegúrese de que cada sitio de trabajo tenga equipo de seguridad







Construcción del edificio de la estación en el lado oeste de la estación de ferrocarril de Naigaon cerca Mumbai está en progreso bajo el proyecto propuesto de quinta y sexta línea entre Borivli y Vinar.

Recientemente, a las 1.35 pm, dos trabajadores se resbalaron y cayeron mientras fijaban el cierre del dintel (un molde temporal utilizado en la construcción para soportar y dar forma al concreto). Afortunadamente, se estableció una red de seguridad, y ambos estaban inmediatamente protegidos de lesiones, según un portavoz de Mumbai Railway Vikas Corporation.

Como precaución, fueron llevados al hospitaldonde un examen médico confirmó que estaban bien. La mayor conclusión es que todos los empleadores y contratistas tengan protocolos de seguridad en el lugar.

Las medidas de seguridad dependen naturalmente del tipo de trabajo que se realiza. Cuando sea necesario, la fuerza laboral debe usar cascos. Calzado sin deslizamiento, duro. Guantes si el trabajo lo exige, y gafas especiales para proteger los ojos. Vemos que se realizan algunos trabajos de soldadura en ciertos lugares, con poco o ningún equipo de seguridad. Las redes no deben ser negociables para aquellos que trabajan a una altura. Deben instalarse y el espacio debajo completamente cubierto.

Los trabajadores también pueden tener arneses cuando trabajan en niveles más altos como otra medida de seguridad. Esta debería ser una capa de seguridad más, si es posible. El contratista debe ser responsable de designar una cadena de mando dentro del equipo de trabajadores, con la persona al timón, dando instrucciones claras y audibles. Cada sitio de trabajo Debe tener equipos de seguridad en su lugar, con la vida de los trabajadores dada la prioridad. Conciencia o incorrectamente, y de hecho extremadamente, son estas personas las que perecen a veces debido a un accidente completamente evitable simplemente porque no había equipo de seguridad. Las vidas nunca son baratas, y todos los empleadores deben asegurarse y proporcionar para que los trabajadores estén envasados ​​y calculados por seguridad.





