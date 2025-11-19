Asegúrese de que cada estación de tren esté impecable







Se están construyendo plataformas elevadas en estaciones suburbanas, como Khar, Kandivliy varios otros, ahora pueden albergar puestos de las principales marcas de alimentos, ya que los Ferrocarriles aprobaron recientemente una política que permite la instalación de pequeños puestos de marcas populares en las estaciones de tren.

La medida tiene como objetivo mejorar la experiencia de los pasajeros, y Indian Railways aprobó una nueva categoría de puestos en las estaciones denominada «Premium Brand Catering Outlets». Esto añade una cuarta categoría a la Política de Restauración de 2017. Anteriormente, los puestos se agrupaban en: puestos de té/galletas/bocadillos, puestos de leche y mostradores de zumos y fruta fresca. La categoría Premium Brand Catering Outlet recientemente agregada está diseñada específicamente para cadenas de marcas de primer nivel.

Si bien esta es una opción más para los viajeros, podemos decir con seguridad que estos establecimientos agregarán una nueva dimensión gastronómica para los viajeros. La transformación y la mejora son inevitables y bienvenidas. Dicho esto, queremos ver mejoras similares en limpieza en nuestras plataformas. Cadenas alimentarias premium también debería equivaler a una limpieza superior; Es imprescindible contar con un número suficiente de contenedores para eliminar las sobras y contenedores de alimentos.

Estos deben vaciarse periódicamente y prestar atención a que las zonas circundantes a estos contenedores también estén impecables. También en estos establecimientos queremos que los estándares sean óptimos, de modo que no solo veamos en nuestras estaciones sabor o grandes nombres, sino también cocina, servicio y entorno absolutamente limpios.

Viajerostambién lo son las partes interesadas, y las cadenas alimentarias y los puntos de venta seguramente no deberían equivaler a ensuciar plataformas o dejar rastros de comida y bebida en lugares públicos. Un lavado de cara, un nuevo plan y la llegada de nombres famosos deben ir acompañados de limpieza, pulcritud y alimentación responsable en estos espacios públicos. Ambos deben actuar al unísono para garantizar la salud junto con opciones alimentarias de alta fidelidad.





Fuente