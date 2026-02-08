Asegúrese de investigar completamente el presunto abuso de miembros de Banser, la policía retira a Habib Bahar el 11 de febrero

Tangerang, VIVA – Manejo de casos sospechosos persecución contra los miembros del GP Ansor Tangerang que arrastran sus nombres Habib Bahar bin Smith sigue rodando.

La policía metropolitana de la ciudad de Tangerang enfatizó su compromiso de investigar el caso hasta su finalización, incluido el procesamiento de todas las partes involucradas de acuerdo con la ley aplicable.

Esta confirmación fue transmitida por el jefe de la policía metropolitana de la ciudad de Tangerang, comisionado superior. Policía Raden Muhamadjauhari al recibir la llegada de cientos de miembros del Polivalente Ansor Barisan (Bansero) en la sede de la policía metropolitana de la ciudad de Tangerang, el sábado 7 de febrero de 2026.

Durante la reunión, Banser expresó su pleno apoyo a las medidas adoptadas por la policía.

«Cuando tanto Ansor como Banser apoyan a la Policía Nacional, rezamos para que la Policía Nacional haga un seguimiento inmediato y procese a fondo el caso de golpiza ocurrido hace un mes en Cipondoh, donde la víctima era uno de los cuadros de Banser», dijo Raden a los periodistas, citado el domingo 8 de febrero de 2026.

Jauhari confirmó que el proceso legal por el caso ha estado en curso y ahora ingresa a la etapa de investigación. De hecho, los investigadores ya habían arrestado a varios sospechosos.

«Y gracias a Dios, transmito aquí que el proceso ya está en marcha, está en la etapa de investigación. De hecho, tres sospechosos han sido arrestados y detenidos. Luego ayer determinamos el estatus de sospechoso en nombre de HBS», dijo.

En cuanto a Habib Bahar bin Smith, que no había atendido previamente la citación para el interrogatorio, confirmó que los investigadores habían reprogramado el examen enviando una segunda citación. El examen está programado para el miércoles 11 de febrero de 2026.

«Emitiremos inmediatamente una segunda citación, prevista para la próxima semana, el miércoles 11 de febrero de 2026. Así que, con suerte, este proceso de investigación se desarrollará sin problemas y nos aseguraremos de que la Policía esté presente, sea profesional y que este proceso legal se desarrolle de forma transparente», dijo.

En medio de una considerable atención pública, también recordó a todas las partes que no se dejen provocar por la provocación y que mantengan la conductividad regional. Hizo hincapié en que era totalmente responsable del proceso de aplicación de la ley en curso.

«Nunca se deje provocar. Y tenga la seguridad de que yo, como jefe de policía metropolitana de la ciudad de Tangerang, asumiré toda la responsabilidad de este proceso de investigación hasta que se complete», dijo.

Anteriormente se informó que el examen de Habib Bahar bin Smith como sospechoso en el presunto caso de abuso en la policía metropolitana de la ciudad de Tangerang tuvo que posponerse. Habib Bahar estuvo ausente de la agenda del examen que estaba programado para hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, debido a que su equipo legal no estaba listo.