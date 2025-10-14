Asegúrese de cancelar la formación de la Agencia Estatal de Ingresos, Purbaya elige hacer esto

Jacarta – Ministro de Finanzas de la República de Indonesia Antiguo Yudhi Sadewa confirmó que el gobierno no lo formará Agencia de Ingresos del Estado (BPN). Eligió mejorar el desempeño de las instituciones existentes.

Se sabe que la función de ingresos estatales seguirá siendo desempeñada por el Ministerio de Finanzas de Indonesia a través de la Dirección General. Impuesto (DJP) y la Dirección General de Aduanas y Impuesto (DJBC).

«Así que por el momento parece que (BPN) no se construirá. (La recepción de) impuestos y aduanas permanecerá en el Ministerio de Finanzas y en mí. Esa es mi parte, impuestos y aduanas», dijo Purbaya en una conferencia de prensa de nuestra APBN en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Según él, el Gobierno mejorará y reforzará las reformas en el sector de los ingresos estatales para hacerlo más eficiente y eficaz. El objetivo de las mejoras está dirigido a cerrar las fugas de ingresos y aumentar la disciplina de los empleados de impuestos y aduanas.

Dirección General de Impuestos (DJP)

Purbaya es optimista y cree que estas reformas tendrán un impacto positivo en el aumento de los ingresos estatales, especialmente en términos fiscales. La relación impositiva con respecto al producto interno bruto (relación impositiva) tiene el potencial de aumentar gradualmente a medida que se recupere la actividad económica nacional.

«Debería seguir mejorando en el futuro. relación impositiva¿Quizás no el 23 por ciento? Pero tal vez aumente lentamente en el futuro. Espero que el próximo año, cuando el sector real comience a cobrar vida, la proporción aumente automáticamente al 0,5 por ciento. Se trata de un ingreso adicional de más de 110 billones de IDR. Ojalá eso suceda», afirmó.

Al 30 de septiembre de 2025, la realización de ingresos fiscales se registró en 1.516,6 billones de IDR o el 63,5 por ciento del objetivo total de 2.387,3 billones de IDR. De esta cantidad, los ingresos fiscales alcanzaron 1.295,3 billones de IDR o el 62,4 por ciento del objetivo, mientras que los derechos e impuestos especiales ascendieron a 221,3 billones de IDR o el 71,3 por ciento del objetivo establecido.