Asegúrate de revisar esta sección si quieres comprar un auto usado

Jacarta – Comprar tu primer coche es un momento importante y lleno de ilusión. Sin embargo, detrás de este entusiasmo, hay muchos candidatos comprador A menudo nos quedamos atrapados en el aspecto exterior del coche sin comprobar su estado real.

Especialmente para auto usadoUna apariencia suave desde el exterior no garantiza necesariamente que el vehículo esté libre de problemas ocultos. Estos problemas no siempre son evidentes a primera vista.

Algunos autos usados, aunque lucen perfectos, pueden tener serios daños en el motor, transmisión, sistema electricidad, o incluso rastros de colisiones e inundaciones. Los compradores inexpertos a menudo sólo se dan cuenta del problema después de completar la transacción, cuando los costos de reparación ya no son pequeños.

¿Qué comprobar antes de comprar un coche usado?

Inspección Los coches usados ​​deben incluir una revisión exhaustiva de varios componentes, desde los más importantes hasta los que a menudo se pasan por alto:

– Motor y Transmisión

Verifique el estado del aceite, el sonido del motor y la respuesta de la transmisión, incluso en automóviles automáticos, para garantizar que el rendimiento del vehículo siga siendo óptimo.

– Sistemas de frenos y suspensión

Evalúa el estado de los frenos, la suspensión y el tren de aterrizaje del coche para que la conducción siga siendo segura y cómoda.

– Electricidad e Interiores

Asegúrese de que todas las funciones eléctricas y sistemas de seguridad funcionen correctamente, incluidos el aire acondicionado, los limpiaparabrisas y los sistemas de combustible.

– Indicación de colisión o inundación.

Detectar cualquier daño por accidentes o inundaciones, que muchas veces es difícil de ver desde el exterior.

– Funciones básicas del vehículo

Verifique el aire acondicionado, los limpiaparabrisas, las luces y el sistema de combustible para asegurarse de que el automóvil esté listo para usarse sin problemas repentinos.

El director general de Garasi Id, Ardyanto Alam, dijo que su partido a menudo se encuentra con compradores de automóviles por primera vez que se arrepienten después de la transacción porque el estado del automóvil no cumple con las expectativas.

«Por lo tanto, es muy importante una inspección minuciosa antes de comprar, especialmente para aquellos que no tienen experiencia», dijo Ardyanto.

Una vez completada la inspección, los resultados de la inspección generalmente se presentan en forma de un informe digital completo. Este informe contiene fotografías de documentación, explicaciones técnicas fáciles de entender y recomendaciones para reparaciones si se encuentran daños. Incluso a menudo se incluyen estimaciones de costos de reparación y una evaluación de lo razonable del precio del automóvil, lo que ayuda a los compradores potenciales a evaluar si el precio es apropiado para el estado del vehículo.