Asegúrate de disfrutar la víspera de Año Nuevo con seguridad







El ambiente de Año Nuevo comienza cuando nos encontramos en el último tramo de 2025. Los más fiesteros seguramente estarán en las calles, se congregarán en hoteles, bares, pubs y hogares. Los espacios públicos también estarán llenos de alegres Mumbaikars que traerán la Año Nuevo en la forma que crean que es mejor.

Una parte imprescindible es la seguridad, no sólo la propia y también la de los demás. Los espacios de fiesta deben tener suficientes salidas para cualquier emergencia. Estos deben estar bien iluminados y visibles para que en caso de algún evento desafortunado la gente pueda salir con cierta seguridad y no haya estampida. Asegúrese de que haya un sistema de anuncios que funcione bien. Designe personal que estará a cargo de los anuncios y la información para quienes estén de fiesta en el lugar.

Esta es una mezcla cargada: en las fiestas se espera alcohol, multitudes, energía juvenil y adrenalina, pero también puede ser peligrosa. La dirección debe tener un estricto control sobre lo que sucede. Los lugares de fiesta ya deberían haber ensayado su plan de juego del 31 de diciembre para estar preparados para la gran noche de la ciudad.

Es necesario respetar el acceso de las mujeres a los espacios públicos. A menudo pueden quedar atrapados entre la multitud y acosado sexualmente. Necesitamos vigilancia CCTV nítida en todo momento, pero esto es especialmente útil en esos días. Las patrullas policiales son imprescindibles. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, donde las mujeres sean respetadas en todos los espacios.

Beber con moderación y madurez. Conozca sus límites y contrate conductores si va a utilizar su vehículo y debe beber.

Una excelente manera de dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 es con una nota buena y alegre. Responsable, suave y sin complicaciones: suéltate el cabello pero hazlo sin dañar a los demás.





Fuente