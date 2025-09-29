Asean para Juegos 2025, CDM Reda Manthovani asegura la preparación para los atletas indonesios que alcanzan el 75 por ciento

VIVA – Fiesta deporte Atletas discapacitados en el sudeste asiático, ASEAN para los juegos 2025Se llevará a cabo en Tailandia del 20 al 26 de enero de 2026. Este evento es la etapa más grande para que los atletas regionales de discapacidad muestren las mejores capacidades mientras llevan el nombre del país a nivel internacional.

Leer también: 12 El mayor rendimiento Verrell Bramasta al año para ser miembro del Parlamento: el equipo nacional indonesio y el atleta del Sea Games es una preocupación



Indonesia llegó a los juegos de ASEAN para esta edición con el estado del rey del sudeste asiático. Desde 2017 en Malasia, Indonesia ha logrado mantener la consistencia siempre saliendo como el campeón general, incluso cuando fue el anfitrión en 2022 en solo y al aparecer en Camboya en 2023. La serie de logros se hizo rojo y blanco ahora apuntando al cuarto campeón general en una fila.

En ASEAN para Juegos 2023 Camboya, Indonesia se desempeñó extraordinario al ganar 159 de oro, 148 plata y 94 bronce. Estos resultados colocan a Indonesia muy por encima de Tailandia, que está en segundo lugar. La nota también enfatizó el dominio de Indonesia en la etapa de atletas de discapacidad deportiva.

Leer también: WONDR ITB Ultra Marathon Cerrado, BNI -ItB Fortalecimiento de la colaboración para la educación



El año que viene, el desafío ciertamente no es ligero. Tailandia como anfitrión definitivamente realizará un total para apoderarse de la supremacía. Otros países como Vietnam y Malasia también están aumentando el desarrollo de sus atletas discapacitados. Por lo tanto, la preparación cuidadosa es la clave para que Indonesia aún pueda estar en la posición principal.

Chef de Mission (CDM) Indonesia para ASEAN PARA JUEGOS 2025, Prof. Dr. Ordenar mantneysAsegurando que el campo de entrenamiento estaba funcionando y se centró en solo.

Leer también: Fun Splash Run animó el Sierra Water Festival 2025, por lo que el Turismo Sport Tourism West Java



«Eso es de hecho ahora que continuamos concentrándonos en solo. Allí tenemos un lugar para pelatnas, por lo que los atletas se centran en solo. Para el para Juegos SEA (ASEAN PARA JUEGOS) El próximo año, en enero de 2026 «, dijo Reda cuando se conoció después del evento Abraham Live in Banten, en Hall Nusantara 3, Ice BSD City, Tangerang Regency, Banten, lunes 29 de septiembre de 2025.

.

El progreso del ejercicio, Reda dijo que la preparación del atleta había entrado en la etapa significativa. El objetivo de Indonesia no está jugando: defender el campeonato general. Además, en los Juegos Paralímpicos

«La preparación ha sido hasta ahora ha sido del 75%, porque también tenemos una etapa de tiempo, luego podemos obtener hasta un 90% más tarde en los meses de octubre-noviembre», explicó.

«Dios desee, estamos apuntando al campeón general como en años anteriores. Si ayer en los Paralímpicos logramos obtener 14 medallas, por lo que esperamos que podamos mantener eso. Dios deseamos, podemos mantener», dijo.

Además, REDA también dijo que el Comité Paralímpico Nacional de Indonesia continuó capturando a los mejores atletas jóvenes de 35 provincias que se han declarado.

«Eso es para capturar atletas jóvenes que están discapacitados, lo que significa que los atletas discapacitados que tienen habilidades físicas y mentales, para aparecer en la red, entrenamos. Tal vez en la región habrá selección para el nivel nacional», dijo.

«Cada deporte está allí, más tarde envían representantes que ya se consideran seleccionados. Pero para los Juegos SEA ya son atletas quienes seleccionaron el año anterior», agregó.

Además, con respecto al apoyo del gobierno, Reda espera que la nueva Menpora, Erick Thohir, pueda prestar más atención.

«Al tener uno nuevo, ya es un sistema, tenemos comunicación, pero con suerte este nuevo es Doyan en el deporte