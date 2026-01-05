ASDP registra que los pasajeros que cruzan para el período navideño de 2025/2026 llegan a 3,4 millones de personas, un aumento del 8 por ciento

Jacarta – Un total de 3,4 millones pasajero registrado como si hubiera sido atendido por PT ASDP Indonesia Ferry registra récords en 15 rutas nacionales durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025/2026. Durante todo el período, el servicio cruce se desarrolló de forma segura, fluida y bajo control en medio de la alta movilidad de personas entre regiones.

El director principal de ASDP, Heru Widodo, expresó su agradecimiento y agradecimiento a todas las partes que han colaborado para mantener el flujo fluido de salidas y regresos a Nataru. Esta colaboración involucra al Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, el Ministerio Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, el Ministerio de Transporte, Danantara Indonesia, el Ministerio PUPR, la Policía Nacional de Indonesia, el Ejército Nacional de Indonesia, BMKG, el Ministerio de Salud, asociaciones de transbordadores y usuarios de servicios.

«ASDP garantiza que los servicios durante el pico de flujos de salida y regreso durante el período de vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2026 se desarrollen en general sin problemas, de manera segura y bajo control mediante la organización de horarios de barcos, la preparación de los recursos humanos, la optimización de las instalaciones portuarias, así como un monitoreo intensivo a través de puestos de comando integrados», dijo Heru, citado de su declaración en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

En total, en el período D-10 a D+10, el número total de pasajeros que cruzaron llegó a 3.445.335 personas, un aumento del 8 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras tanto, el total de vehículos se registró en 850.426 unidades, o un aumento del 6,7 por ciento, lo que refleja el alto movimiento de personas así como la eficacia de la gestión operativa de los cruces nacionales.

«El cumplimiento de los usuarios del servicio en la compra de boletos en línea a través de Ferizy también juega un papel importante en el mantenimiento de la regularidad del servicio», dijo Heru.

En línea con estos logros, el Ministerio de Transporte clausuró oficialmente los Puestos de Transporte de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 y realizó evaluaciones con las partes interesadas. El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que la implementación del transporte de Nataru estaba funcionando bien, sin problemas y que no hubo interrupciones extremas que tuvieran un impacto significativo. Consideró que el Nataru Post es un reflejo de la fuerte sinergia entre ministerios e instituciones, gobiernos regionales, empresas estatales, operadores de transporte y todas las partes interesadas, además de ser una referencia importante en la preparación para el transporte del Eid de 2026.

El fortalecimiento de estos servicios se refleja en el desempeño diario. Según los datos del Puesto de Mando de la ASDP durante el D+10 (4 de enero de 2026, de 00:00 a 23:59 WIB), se registraron 1.000 viajes de barcos operando en 15 rutas de vigilancia nacionales con la realización de 204.069 pasajeros, un aumento del 18,7 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.