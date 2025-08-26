ASDP realizó un estudio operativo de taxi acuático en Bali, esto se destaca

Yakarta, Viva – PT ASDP Indonesia Ferry apoya la operación de un taxi acuático (taxi acuático) en la provincia Bali. Esto estaba de acuerdo con el decreto del Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional (Menko IPW) Agus Harimurti Yudhoyono.

El vicepresidente del vicepresidente de ASDP, Yossianis Marciano, dijo la participación de ASDP en investigación Taxi acuático en Bali como una manifestación tangible de apoyo para los esfuerzos del gobierno. Especialmente para construir ecosistemas de transporte marítimo, que fomentan la igualdad económica.

«Con el espíritu de servir y conectar el archipiélago, ASDP quiere garantizar que cada iniciativa de transporte marítimo pueda proporcionar valor adicional para el turismo indonesio, así como alentar el crecimiento de nuevos empleos para las personas en destinos turísticos», dijo Yossianis en Bali, citado el martes 26 de agosto, 2025.

El gobierno central para los gobiernos locales en Bali, dijo, brindó un apoyo total para este programa, con el Ministerio de IPW que ocupa el papel de la coordinación del sector cruzado, el Ministerio de Transporte como apoyo a las políticas de transporte, así como a los gobiernos provinciales y distritales/ciudades en Bali que desempeñó un papel en la integración regional.

«Esta sinergia es la clave para acelerar el nacimiento de los servicios de transporte marítimos con el medio ambiente y sostenible», dijo.

Según él, en este programa el gobierno solicitó a los aeropuertos de ASDP y Leshurney que compilen un estudio integral relacionado con el plan de implementación Taxi acuático.

El estudio incluye aspectos de los negocios, socioculturales, a la sostenibilidad, de modo que se espera que los resultados garanticen beneficios óptimos para la comunidad y el turismo de Bali.

Servicio Taxi acuático, Según él, tiene el potencial de ser una solución estratégica para reducir la densidad de tráfico terrestre en Bali. «ASDP está presente para apoyar a los programas gubernamentales realizando estudios integrales relacionados con servicios de transporte marítimo seguros, modernos e integrados», dijo.

Espera que los resultados de este estudio puedan ser un punto de apoyo fuerte para presentar una conectividad turística más suave, además de tener un impacto concreto en el bienestar del pueblo balineses.

En términos de transporte, dijo, presencia taxi acuático Puede romper la carga del flujo turístico, reducir la densidad al aeropuerto y ampliar el acceso a cómodos viajes marítimos. Con una ruta de transporte más rápida y conveniente, se espera que aumente el gasto turístico al tiempo que fomenta el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en el sector turístico.

Mientras tanto, vicepresidente Comercial PT ASDP Indonesia Ferry Rizki Dwianca agregó que en este momento su partido junto con los aeropuertos de Leshurney estaban preparando estudios comerciales y socioculturales para garantizar la implementación taxi acuático proporcionar un impacto positivo óptimo.

«Este estudio es importante para que cada paso tomado realmente proporcione los máximos beneficios, tanto en la creación de empleo, nuevas oportunidades comerciales como aumentando los ingresos de las comunidades locales», dijo.