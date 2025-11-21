ASDP ofrece un descuento del 19 por ciento en el período navideño 2025-2026 y toma nota de la trayectoria

Jacarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ofrece descuento hasta un 19 por ciento en los servicios de cruce, durante el período de vacaciones de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025/2026.

Lea también: El descuento KAI del 30 por ciento en billetes de tren para el período de vacaciones de Navidad se puede comprar hoy



El director principal de la ASDP, Heru Widodo, dijo que este descuento fue otorgado por su partido como apoyo al programa. estímulo gobierno, para aumentar la movilidad comunitaria y el crecimiento económico nacional.

«A través del estímulo arancel «ASDP está contribuyendo a fortalecer la conectividad interregional, así como ayudando a fomentar las actividades económicas y turísticas en varias regiones», dijo Heru Widodo en su declaración del viernes 21 de noviembre de 2025.

Lea también: ASDP ofrece descuentos en boletos de hasta el 19 por ciento para las vacaciones de Año Nuevo, eche un vistazo al calendario



Antes de las vacaciones de Navidad de 2025-2026, el gobierno lanzó oficialmente un programa de estímulo económico en el sector del transporte como un esfuerzo por fomentar el movimiento comunitario y fortalecer el poder adquisitivo a fin de año.

Lea también: La consolidación de GOTO-Grab debe proteger los intereses de socios y consumidores



Heru espera que esta política permita a las personas disfrutar de diversos descuentos en modos de transporte terrestre, marítimo y ferry, con el fin de ofrecer viajes turísticos más fáciles, cómodos y asequibles.

Como forma de apoyo real a esta política, la ASDP ofrecerá descuentos en tarifas de hasta el 19 por ciento de la tarifa total, para 227 mil pasajeros y 491 mil vehículos durante el período del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026.

Heru dijo que este paso era una forma de sinergia entre la ASDP y el Gobierno, para brindar estímulo directo a la comunidad y al mismo tiempo impulsar el sector turístico y la economía regional. «Queremos garantizar que la gente pueda disfrutar de viajes de fin de año de forma más asequible», afirmó Heru.

La aplicación del descuento tarifario se basa en la emisión del Decreto Conjunto (SKB) Número. 10/DI-BP/X/2025 relativa a la Asignación a empresas estatales del sector del transporte para otorgar descuentos en las tarifas de transporte como estímulo económico para los períodos festivos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

«Tras la emisión del SKB, ASDP llevó a cabo inmediatamente una coordinación intensiva con varias partes para garantizar el servicio y la disponibilidad operativa en todas las rutas que implementarán este programa», dijo.



Ilustración del ferry PT ASDP Indonesia (muelle ASDP)

El Secretario Corporativo de ASDP, Windy Andale, dijo, descuento tarifario puerto se aplicará en una serie de rutas estratégicas, con un elevado volumen de pasajeros y un fuerte potencial turístico. Estos incluyen Merak–Bakauheni (regular y ejecutivo), Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Tanjung Uban–Telaga Punggur y Ajibata–Ambarita.