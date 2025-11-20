ASDP ofrece descuentos en boletos de hasta el 19 por ciento para las vacaciones de Año Nuevo, eche un vistazo al calendario

Jacarta – El gobierno ha lanzado un programa estímulo economía en sectores transporte como un esfuerzo por fomentar el movimiento comunitario y fortalecer el poder adquisitivo al final del año. Especialmente de cara a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026 (Nataru)

Uno de los estímulos es que las personas puedan disfrutar de diversos descuentos en los modos de transporte terrestre, marítimo y por ferry. Esto es con el fin de hacer que viajar sea más fácil, cómodo y asequible.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) también anunció, proporcionando descuento arancel hasta el 19 por ciento del total de tarifas para 227 mil pasajeros y 491 mil vehículos durante el período del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026.

El director principal de la ASDP, Heru Widodo, dijo que este paso era una forma de sinergia entre la ASDP y el Gobierno para brindar estímulo directo a la comunidad y al mismo tiempo impulsar el sector turístico y la economía regional.

«Queremos garantizar que la gente pueda disfrutar de los viajes de fin de año de forma más asequible. A través de este estímulo tarifario, el ASDP contribuye a fortalecer la conectividad interregional, así como a fomentar las actividades económicas y turísticas en varias regiones», dijo Heru, citado en su declaración del 20 de noviembre de 2025.

Explicó que la aplicación de este descuento tarifario se basó en la emisión del Decreto Conjunto (SKB) Número. 10/DI-BP/X/2025 relativa a la Asignación a empresas estatales del sector del transporte para otorgar descuentos en las tarifas de transporte como estímulo económico para los períodos festivos de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

Luego de la emisión del SKB, ASDP llevó a cabo inmediatamente una coordinación intensiva con varias partes para garantizar el servicio y la disponibilidad operativa en todas las rutas que implementarán este programa.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que el programa de descuento para varios modos de transporte había sido eficaz. Esta política es una implementación del presupuesto de estímulo por valor de 180 mil millones de IDR asignado por el gobierno para los descuentos en el transporte de Nataru.

«Estamos dando descuentos para el transporte de Nataru por un total de 0,18 billones de rupias, no mucho, sí. Para billetes de tren, descuentos en transporte marítimo y ferry. También hay descuentos en billetes de avión», dijo Purbaya.

Mientras tanto, Secretario Corporativo ASDP, agregó Windy Andale, se aplicarán descuentos en las tarifas portuarias en una serie de rutas estratégicas con un alto volumen de pasajeros y un fuerte potencial turístico, incluidas Merak-Bakauheni (regular y ejecutiva), Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sape-Labuan Bajo, Tanjung Uban-Telaga Punggur y Ajibata-Ambarita.