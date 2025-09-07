ASC2NT Momento Volando directamente de Bali a Yakarta para el signo de los fanáticos

Yakarta, Viva – Grupo de ídolos de Corea del Sur Asc2nt Volviendo para celebrar el segundo signo de fanático en Yakarta, domingo 7 de septiembre de 2025. Regresar a Yakarta por segunda vez dio felicidad a los miembros del grupo.

«Cuando llegué aquí, estaba muy feliz, y también hice un recuerdo feliz. Cuando vine por segunda vez también me reuní con los fanáticos la segunda vez, por lo que el placer se ha duplicado», dijo Karam en un evento de fans en Lotte S Avenue, South Yakarta, domingo 7 de septiembre de 2025.

No solo sosteniendo un signo de ventilador. El día antes de que los miembros también tuvieran la oportunidad de ir a Balj para llenar el famoso Festival de Música de Bombas de Agua. Reon reveló que poder actuar en el Festival de Música más grande tiene sus propios recuerdos porque puede realizar lo mejor frente a los fanáticos.

«De hecho, ayer nos desempeñamos muy divertidos. También nos divertimos porque pudimos mostrar el lado ASC2NT ayer y el lado ASC2NT era diferente», dijo.

«Siempre hemos querido ir a Waterbomb. Siempre quisimos estar muy agradecidos y agradecidos de poder aparecer en la bomba de agua y gracias por conocer a los fanáticos indonesios», dijo Hyowon.

Relacionado con su aparición en Waterbomb, los cinco miembros del grupo también interpretaron sus últimas canciones en el segundo álbum. La canción dijo Jay, muy representantes.

«Entonces, de hecho, este es nuestro segundo álbum y en nuestro segundo álbum también incluyó nuestro lado perfecto. Por lo tanto, para estas canciones hay en instrumentos de bajo y batería. Nos centramos en instrumentos como ese», dijo Jay.

Aunque cansado porque inmediatamente mantuvo un letrero de fanático después del festival de música de la bomba de agua. Pero los miembros afirmaron estar muy felices de conocer a los fanáticos.

«En realidad, ayer, después del horario de la bomba de agua, directamente y directamente a Yakarta, alguna vez fue tarde. Preparamos la tinta del escenario de la mañana, el pulso está realmente muy cansado.