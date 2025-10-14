AS Trencin celebra la llegada de Marselino Ferdinand

VIVA – Joven centrocampista Equipo Nacional Indonesia, marselin Ferdinand, inmediatamente participó en su primer entrenamiento con su nuevo club en Eslovaquia. AS Trenčín.

El jugador de 21 años fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club el lunes 13 de octubre de 2025 por la tarde, hora de Indonesia.

Marselino fichó por el AS Trencin cedido por el Oxford United. Esta confirmación se anunció directamente a través de la cuenta oficial del club.

«Bienvenido al equipo, Marselino», escribió AS Trencin en su carga oficial.

En el vídeo de presentación subido por el club se puede ver a Marselino vistiendo el uniforme de entrenamiento del AS Trencin. Pareció adaptarse rápidamente a sus nuevos compañeros y participó en una ligera sesión de jogging en el campo de entrenamiento.

La ex estrella de Persebaya Surabaya parece emocionada de comenzar su nueva aventura en Europa del Este. Después de jugar en el KMSK Deinze en Bélgica, Marselino ahora prueba suerte en la liga eslovaca.

«Dan oportunidades a los jugadores jóvenes, también juegan con un equipo joven. Yo también soy joven, así que necesito jugar, necesito tener minutos para mejorar y desarrollarme», dijo Marselino.

Marselino admitió que su decisión de fichar por Trencin no podía desvincularse de la figura de Witan Sulaeman, que anteriormente había reforzado el club durante una temporada.

“Porque mi colega es de equipo nacional de indonesia También juega aquí Witan (Sulaeman), si lo conoces. Entonces escuché mucho sobre Trencin gracias a él también. Cuando vine aquí y firmé con Trencin, fue una muy buena decisión”, dijo Marselino.

Marselino se convirtió así en el segundo jugador indonesio en vestir el uniforme del AS Trencin después de Witan.

Aunque el proceso de préstamo del Oxford United se completó desde principios de septiembre, Marselino no se presentó oficialmente hasta este mes. Esto se debió al proceso de recuperación de lesiones y a los asuntos administrativos que tuvo que completar primero.

Ahora, una vez terminado todo, Marselino está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera con el bicampeón de la Liga eslovaca.

Con su carácter de juego rápido y su alta técnica, se espera que Marselino sea una fuerza adicional importante para Trencin en la segunda mitad de esta temporada.