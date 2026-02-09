AS Roma vs Cagliari está en marcha, en vivo por ANTV esta mañana temprano

Roma, EN VIVO – Partido entre Roma oponerse a Cagliari en la semana 24 Serie A 2025/2026 se llevará a cabo en el Stadio Olimpico de Roma, el martes 10 de febrero de 2026, temprano en la mañana WIB. Este partido fue transmitido en vivo por ANTV a partir de las 02.45 WIB.



La AS Roma llegó con grandes ambiciones de conseguir los tres puntos en casa. Los puntos completos adicionales son muy importantes para que el equipo de la capital mantenga su posición en la cima de la clasificación y al mismo tiempo se mantenga en la zona de la liga de Campeones.

Frente al Cagliari, la Roma confió en la creatividad de Paulo Dybala en la línea de ataque. Se espera que el jugador argentino marque la diferencia gracias a su visión de juego y su capacidad para crear oportunidades en el área defensiva del oponente. El apoyo público del Olímpico también es un activo importante para las tropas de Capital Wolves.

Por otro lado, Cagliari llegaba con la condición de equipo visitante que intentaba robar puntos. Aunque están por debajo de la Roma en la clasificación, el equipo apodado Rossoblu todavía tiene el potencial de causar problemas mediante un juego disciplinado y rápidos contraataques. Apuntan al menos a un punto de la visita a Roma.

Antes de este partido, la Roma ocupaba el quinto lugar en la clasificación e intentaba acortar distancias con los cuatro primeros. Mientras tanto, Cagliari todavía está luchando por mantenerse alejado de la última posición, por lo que un resultado positivo en el Olímpico significaría mucho para ellos.

El partido AS Roma vs Cagliari es uno de los partidos de clausura de la jornada 24 de la Liga Italiana. Este duelo se podrá ver en vivo a través de la transmisión de ANTV, el martes por la mañana WIB, y se prevé que será interesante hasta el pitido final.