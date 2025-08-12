Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América Donald Triunfo extender el alto el fuego de las armas comerciales con Porcelana Durante 90 días, al menos retrasar el potencial de escalada arancel que amenaza las relaciones económicas de los dos países.

El anuncio fue hecho por Trump a través de la plataforma social de la verdad, y dijo que «todos los demás elementos del acuerdo seguirán siendo los mismos». Beijing, a través del Ministerio de Comercio, también confirmó la extensión de la ruptura arancelaria.

La fecha límite anterior terminó el martes por la mañana, que si se excede desencadenaría un aumento en las tasas de importación COMO para productos chinos al 30% y la respuesta de Beijing a las exportaciones estadounidenses.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente chino Xi Jinping

Este paso fue bien recibido por el negocio de los Estados Unidos. El presidente del Consejo de Negocios de los Estados Unidos, Sean Stein, dijo que la extensión dio espacio para negociar acuerdos que se esperaba que expandiera el acceso al mercado y reviviran las exportaciones agrícolas y la energía de los Estados Unidos.

Como parte de la extensión, China aflojará algunas de las restricciones a las empresas estadounidenses incluidas en la lista de controles de exportación y la lista de entidades no es confiable, con un alivio de 90 días.

Las relaciones comerciales de los Estados Unidos-chinos se han estado calentando desde que Trump impuso altos aranceles a casi todos los socios comerciales, elevando la tarifa promedio de los Estados Unidos al 18.6%, la más alta desde 1933. China respondió limitando las exportaciones de minerales de suelo raros vitales para la industria tecnológica y energética.

En junio, los dos países llegaron a un acuerdo temporal. Estados Unidos revocó las restricciones de exportación de la tecnología de chips y las materias primas petroquímicas, mientras que China facilitó el acceso a las empresas estadounidenses a metal.

Un mes antes, también redujeron una tarifa masiva que había alcanzado el 145% para los productos chinos y el 125% para los productos estadounidenses.

Aunque hay progreso, los expertos evalúan los acuerdos comerciales integrales aún son difíciles de lograr. Se espera que los problemas delicados, como la protección de los derechos de propiedad intelectual y el subsidio de la industria china, continúen siendo una fuente de tensión, con el potencial de guerra comercial para continuar durante años.