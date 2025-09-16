Aryna Sabalenka sobre planes de celebración, tequila Dobel y rivales de tenis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Hace dos semanas en Flushing Meadows, Aryna Sabalenka Defendió su título de US Open con una victoria directa sobre Amanda Anisimova para reclamar su cuarto trofeo Grand Slam y segundo en Nueva York. La final, que duró poco más de 90 minutos, dependía de la estabilidad de Sabalenka bajo presión. Para el atleta bielorruso, que se había quedado corto a principios de este año en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros, la victoria reforzó su reputación como el jugador de la cancha duro más dominante en la gira.

«Recuerdo que en el momento en que ingresé al estadio por primera vez, inmediatamente me trajo de vuelta a las finales del año pasado y el momento de ganar» Sabalenka me dice en el St. Regis en la ciudad de Nueva York, un día en el torneo abierto en los Estados Unidos, y una semana antes de ganar su cuarto gran slam. «Fue una vibra tan buena y realmente quiero replicar eso y experimentar ese sentimiento nuevamente».

Por supuesto, ahora sabemos que ella manifestó con éxito otra victoria, convirtiéndose en la primera mujer desde Serena Williams en ganarnos Opens y solidificar su ranking mundial número 1. Sin embargo, antes de todo esto, estamos sentados uno frente al otro en el gran salón de baile del hotel histórico, bebiendo un cóctel «Margaryna» con el que creó en asociación Tequila DobelSolo fantasear con cómo celebraría una victoria en el US Open.

Maestro Dobel Diamante Tequila

Si bien beber y divertirse no es parte del estilo de vida para cualquier atleta profesional, Sabalenka dice que no hay bebidas que disfruta más que tequila al celebrar el final de una larga carrera de torneo. Entonces, era apropiado que por delante del US Open, se asociaría con la marca de espíritus mexicanos, que según ella es una de las únicas tequilas que no le da resaca.

«Recuerdo que un día probé Dobel y al día siguiente no sentí que había tenido nada la noche anterior». Ella dice. «Pensé, ‘Oh, eso es realmente bueno’.

Entonces, ¿cómo se celebrará ella? ¿Vinir abierto? El próximo año, planea regresar a Grecia y alquilar un enorme bote y viajar por las islas. «Es tan hermoso, tan limpio», dice ella. «Y DJS en los clubes de playa, siempre juegan música realmente genial. Siempre te estás divirtiendo allí. Y la comida, Dios mío, la comida es increíble».

A continuación, Sabalenka habla con Variedad Sobre sus planes de celebración, campaña de Tequila de Dobel, rivalidades en la cancha y moda de tenis:

¿Cómo surgió esta asociación?

Me encanta el tequila y siento que Dobel es realmente el más suave. Realmente me siento genial al día siguiente porque antes, si salía y tomaba una copa al día siguiente, todavía tenía resaca. Y recuerdo que un día probé Dobel y al día siguiente no sentí que había tenido nada la noche anterior. Y pensé, ‘Oh, eso es realmente bueno. ¿Qué pasa si conocí al equipo y solo obtuve algunas cosas gratis? Solo a mi casa cuando tengo un momento para divertirme con los amigos. Y luego llegamos a la asociación y ha sido realmente sorprendente y divertido. Y se nos ocurrió ‘Margaryna, que obviamente es Dobel y luego lo mezclamos con aceite de oliva tropical, lo que lo hace más saludable y un sabor diferente pero muy bueno. Amo una margarita.

¿Cuál es su relación con el alcohol y la fiesta dado su horario estricto?

No hay mucho tiempo en el que podamos salir y divertirnos. Acabo de tener unas pequeñas vacaciones después de Wimbledon durante una semana. Entonces podría permitirme tomar pequeñas bebidas. Y me encantan ciertas bebidas y, a veces, me canso de tener la misma. Entonces, cada vez que tengo ganas de intentar algo más, siempre pregunto: ‘Cualquiera que sea el alcohol que lo tenga, ¿puede simplemente cambiarlo por tequila?’ Y siempre vertían Dobel en lugar de lo que sea. Y siempre saben muy bien. Y cada vez que tengo algo que celebrar, como un título o después del torneo, me permito beber un poco. Por lo tanto, no es tanto porque siempre nos mantenemos disciplinados y somos muy estrictos con el horario. Y no hay muchas oportunidades para divertirse. Pero beber en celebración es lo mejor porque entonces dices: ‘Oh, lo que sea. Lo tendré todo ‘y solo lo hagas al día siguiente.

¿A dónde te gusta viajar cuando pasas el raro tiempo libre?

Por supuesto, Atenas, Mykonos. Pero el próximo año, planeamos alquilar un enorme bote, permanecer en un bote y caminar por las islas. Así que siento que Grecia es el mejor lugar. Es tan hermoso, tan limpio. Y DJS en los clubes de playa, siempre tocan música realmente genial, siempre te estás divirtiendo allí. Y la comida, Dios mío, la comida es increíble.

¿Cuál es su ritual previo al partido?

El día antes del partido, lo tomas con calma. Simplemente le gusta un golpe en la mitad del día y luego un tratamiento y luego simplemente relajarse en la habitación mirando algo de Netflix, tratando de acostarse. Intento ir a la cama no tan temprano, pero no más tarde de 12. Por lo general, son como 11. A veces lucho por quedarme dormido. Y al día siguiente, siempre me gusta ir a mis lugares favoritos de desayuno. También depende de la hora del partido. Si son como las 7 pm, lo tomo con calma y disfruto mi tiempo. Y luego, en el momento en que me subo al auto, entrando, este es el momento en que me apago y empiezo a entrar en ese modo de partido. Y a veces me gusta ponerme los auriculares y simplemente escuchar la música y pensar en lo que sea para motivarme. Y luego entramos, nos calentamos, nos quedamos con el equipo, almorzamos y luego es hora de rockear y rodar.

¿Tienes una canción o lista de reproducción específica que escuchas antes de un partido?

Siempre es diferente. Es una cosa estacional. Si me canso de algo, lo cambio a otro tipo de música. Pero en este momento, desde que he estado en Mykonos y me encanta este ambiente de DJ, solo voy por un remix de ‘somos la gente’, y mantengo la radio en Spotify y es solo una mezcla realmente genial de música. O simplemente voy a una lista de reproducción de Coldplay. Siempre es diferente, no soy la persona que va a escuchar a un artista todo el tiempo.

¿Cómo lidias con tus rivalidades de tenis?

Las rivalidades son una gran parte de la cultura de tenis. Creo que me encanta. Creo que eso es lo que me empuja a mejorar. Y recuerdo, ya que una edad muy temprana, tener esta situación de rivalidad siempre me empujaría a ir a trabajar más duro y mejorar y mejorar. Así que me encanta, es un buen impulso para mí seguir trabajando duro y tratar de ser mejor que otro y siempre es un proceso de aprender y mejorar. Es por eso que amo los deportes porque siempre compites con alguien, tienes que tomarlo como algo bueno.

La moda de tenis se ha vuelto mucho más omnipresente en los últimos años. ¿Has visto alguna tendencia en la cancha o en las gradas que estás específicamente amando o odiando?

De hecho, me encanta ver que el tenis está tan de moda y cualquier otra marca está haciendo algún tipo de colaboración con el tenis. Honestamente, me encanta. Y me encanta ver eso. No existe la moda como ‘Oh, es malo o es bueno’. Siento que todos tienen un punto de vista diferente sobre la moda, y a todos les encantan las cosas diferentes. Es genial que el deporte se haga más grande, traiga a más personas en el deporte, más interés en el deporte y es bueno para nosotros al final del día. Hasta ahora, lo que sea que esté viendo, me ha encantado. Creo que es genial, las personas que se vuelven creativas y hacen colaboraciones y cada marca lo hace a su manera. Así que me encanta ver eso y hace que nuestro deporte, nuestra vida, sea más popular y más grande y somos más vistos por lo que hacemos. Creo que es genial.