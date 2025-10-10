Aryan Khan habla sobre la dirección de ‘The Ba***ds of Bollywood’ de Netflix

Aria Khan Ha pasado toda su vida en el ojo público, pero para su debut profesional, eligió trabajar detrás de la cámara en lugar de delante de ella.

“Las malas de Bollywood”, su debut como director de siete episodios para netflixes una serie enérgica y audazmente entretenida que ofrece una mirada franca al nepotismo, la ambición y la traición dentro de la industria cinematográfica en hindi de la India.

Producida por sus padres, la superestrella de Bollywood. Shah Rukh Khan y Red Chillies Entertainment de Gauri Khan, la serie se centra en Aasmaan Singh (Lakshya), un joven actor que persigue el estrellato junto a su mejor amigo Parvaiz (Raghav Juyal) y su manager Sanya (Anya Singh). Su familia, el tío Avtar (Manoj Pahwa), la madre Neeta Singh (Mona Singh) y el padre Rajat Singh (Vijayant Kohli), le brindan apoyo cuando ingresa a la industria. Cuando Aasmaan consigue un papel junto a Karishma (Sahher Bambba), la hija de la estrella establecida Ajay Talvar (Bobby Deol), las tensiones aumentan. El productor Freddy Sodawallah (Manish Chaudhari) y la ex estrella Jaraj Saxena (Rajat Bedi) se suman a la intriga de la industria en esta mirada consciente del cine hindi.

El programa ya ha tenido un impacto, llegando al top 10 global de Netflix por contenido no inglés y alcanzando el número 1 en el sur de Asia.

«Desde que era niño, prefería contar historias», dice Khan. Variedad. «Siempre sentí que tenía muchas cosas que decir, y siento que podía contarlas de una manera diferente e interesante. Simplemente sentí que hay más control detrás de la cámara. Y simplemente lo disfrutas más. Es algo que amas más. Y siento que si haces algo que amas, siempre haces un mejor trabajo. Y después de un tiempo deja de ser un trabajo, lo esperas con ansias todos los días y es lo que quieres hacer».

La pasión de Khan por el cine fue alimentada tempranamente por su padre. «Mi padre mismo es muy profundo en los aspectos de la realización cinematográfica, ya sean efectos visuales, iluminación, trabajo de cámara, lo que sea. Y desde que era niño, me mostraba esto: ‘En realidad, no te disparan. Así es como sucede’. O, ¿cómo se hace que un avión vuele por el cielo sin realmente hacerlo volar? Y todo eso fue, obviamente, como magia para un niño”, recuerda. A los 10 u 11 años, Khan hacía VFX en iMovie y editaba en Final Cut Pro.

La serie reúne a Khan y sus colaboradores de toda la vida, los escritores Bilal Siddiqi (cuyo trabajo anterior incluye “Bard of Blood” de Netflix) y Manav Chauhan. “Manav, Bilal y yo hemos estado haciendo películas desde que teníamos 13 o 14 años juntos”, dice Khan. El trío creó cortometrajes y experimentó con la narración de historias, siendo su proyecto inicial más importante un piloto de una serie web de superhéroes de 21 minutos. “Hicimos juntos al menos entre 15 y 20 películas, cortometrajes para diferentes personas, también para personas que intentaban postularse para escuelas de cine, para personas que querían actuar”, recuerda Khan.

Durante el confinamiento por COVID-19, continuaron su colaboración creativa. «También escribimos uno durante el encierro, que filmamos en casa porque teníamos dos años sin mucho que hacer. Y lo filmamos con mi hermana». [“The Archies” star Suhana Khan] y mi papá, y yo simplemente era el director de fotografía en ese caso», dice Khan. «Así es como empezamos. Simplemente estábamos improvisando en múltiples cosas diferentes, pensando en historias, tramas, y pensamos que deberíamos hacerlo correctamente y hacerlo a mayor escala”.

Chauhan, que ha trabajado en películas como «Raees» (una película de Shah Rukh Khan) y «Tenet», añade: «Solíamos hacer cortometrajes juntos, todos nosotros, así que cogíamos una cámara, un teléfono y experimentábamos, y también actuamos en ello, también lo dirigíamos, lo hacíamos todo nosotros solos. Como Aryan es un gran escritor de diálogos, yo no soy un escritor muy profundo como tal, pero puede entretener. Sé que puedo crear buenos tiros. Así que Aryan se dedicó principalmente al aspecto de escritura y luego, finalmente, comenzó a dirigir”.

Lakshya, Sahher Bamba – «El Ba *** DS de Bollywood» netflix

Lo que distingue a “The Ba***ds of Bollywood” es su negativa a limitarse a un solo género. «No es una forma tradicional de comedia. No es una comedia de situación», dice Siddiqi. «Nuestro programa hace malabarismos con muchos aspectos. El género, incluso cuando los tres nos sentamos ahora, nos resulta difícil definirlo. Pero lo que esto nos permite hacer es… no se pueden decir las cosas muy bien en una estructura definida de una película de espías o de acción o cualquier cosa que tenga arquetipos bien establecidos. Así que creo que nos divertimos mucho con ello. No nos permitimos quedarnos atados a una sola cosa. Sabíamos que teníamos un arco dramático general que Tenemos que seguirlos, pero dentro de eso, teníamos estos personajes interesantes con los que realmente podíamos volvernos locos”.

Khan explica cómo esta flexibilidad de género sirve a la narración: «Podemos hacer una secuencia de acción. De repente podemos romperte el corazón al mostrar una muerte y luego convertirnos de repente en una comedia romántica, de repente puedes volverte diferente porque hay tantas cosas diferentes». [genres] y eso también se debe a la longitud que tenemos”.

Continúa: «Los primeros tres episodios son alegres, poco a poco se van acumulando en la tristeza. Construimos todos los personajes en las fases anteriores. Ahora te hacemos sentir mal por ellos, y como los arcos están todos definidos, llegamos a un clímax que es más gratificante, ya que ahora tienes intereses en juego para cada personaje. Y todas estas son cosas de diferentes géneros. Así que se vuelve muy interesante. Casi podemos decir cualquier cosa de cualquier género. Dado que estamos haciendo un programa de televisión sobre la industria del cine, podemos decir cualquier cosa en este género que tengamos”.

La decisión de que Khan dirigiera los siete episodios, en lugar de dividir las tareas entre varios directores como es común en las series en streaming, fue una elección creativa crucial. Siddiqi señala que se trataba de una tarea importante: «Fue un paso muy grande asumir siete episodios de contenido, sólo para garantizar que el tono que imaginamos se muestre en la forma que pretendíamos. Fue una decisión muy importante y muy interesante para él como individuo y para nosotros».

Chauhan señala ejemplos específicos de cómo la dirección consistente de Khan dio sus frutos: “La configuración y los beneficios son tales que todo lo que está ahí como una configuración, como lo de Emraan Hashmi, [Bollywood star Hashmi appearing as himself] «Esto sucede al comienzo del primer episodio, y luego la recompensa ocurre en el tercer episodio; el tono tiene tantos matices que creo que solo Aryan habría tenido esa forma única de contarlo en ese cierto sentido».

La serie, con varias luminarias interpretándose a sí mismas en cameos (incluidos Hashmi, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Salman Khan, Karan Johar y SS Rajamouli) analiza detenidamente la dinámica de la industria, pero Aryan Khan tiene cuidado de notar el equilibrio que lograron. Cuando se le preguntó qué tan cerca del hueso llega el programa con sus temas de nepotismo, ambición y traición, Khan reflexiona: «Lo interesante del programa es que en Bollywood, hay muchas verdades, muchas mentiras, que en cierto modo están disfrazadas… y viceversa, y es simplemente la novedad del misterio o la maravilla lo que atrae al público a verlo. La gente quedará fascinada, molesta, será lo que quiera debido a la la grandeza, el misterio y la maravilla”.

Y continúa: «Estábamos promoviendo que se llevara a la pantalla, obviamente, pero obviamente habrá cosas inspiradas. Habrá escenas inspiradas en ciertas realidades y habrá exageraciones. Obviamente no es un documental».

SS Rajamouli, Aamir Khan – “Los malos de Bollywood” netflix

En cuanto a los límites creativos, Khan dice que el equipo estableció sus propios parámetros. «Queríamos ser autocríticos, pero no irrespetuosos en ninguna parte. Así que creo que mantuvimos esa línea correctamente, y las barreras de seguridad fueron autoimpuestas, principalmente porque, para hacer algo sobre la industria y ser parte de la industria, tiene que haber mucho respeto. Creo que la gente puede tomar bromas sobre sí mismos, es lo primero y más importante de la comedia. Hazte una broma a ti mismo y luego difunde el amor. La gente fue extremadamente deportiva, y también hicimos un esfuerzo para no para traspasar los límites en términos de ser irrespetuoso, solo ser autocrítico”.

Khan también analiza los límites tonales que establecieron internamente: «Teníamos otras barreras de seguridad sobre el tono. ¿Somos ese programa que entra constantemente en el género de slapstick parodia? Quizás no. ¿Tenemos momentos de parodia y slapstick? Sí. ¿Tenemos momentos de acción exagerados? Sí. ¿Pero es eso en serio o es una broma? Está doblando muchos géneros y fusionando muchas cosas. Pero definitivamente había una barrera en mi cabeza cuando Llegué a este punto: no podemos seguir llevando la cosa a un cierto nivel en el que se vuelva demasiado parodia. No puedes convertirte en un ‘Austin Powers’ de repente”.

Y añade: «La historia del programa es, en esencia, un drama familiar, y se supone que debes sentir la emoción de todos los involucrados. Para que eso sucediera, las barandillas estaban bien colocadas, pero [we] También descubrí en el camino dónde presionar”.

Siddiqi enfatiza que las decisiones creativas fueron impulsadas por el instinto y una discusión extensa más que por limitaciones externas. «Los tres pasamos tanto tiempo escribiéndolo, que instintivamente sentimos que algunas cosas mientras estábamos en discusión probablemente no encajaban con nuestro programa, así que lo discutimos al máximo y luego lo dejamos de lado. O algunas cosas instintivamente parecieron correctas en el primer intento, así que las incorporamos. Así que no nos pusieron barandillas externas. Solo éramos nosotros discutiendo las cosas que eran mejores para la historia que queríamos contar. Teníamos bastante claro que en algún nivel queríamos subvertir los tropos que usábamos. Así que subvertimos la clásica comedia romántica de Bollywood en cierto sentido”.

Khan reconoce que enfrentaron cierta resistencia durante las etapas posteriores de la producción: «Recibimos algunas notas sobre ciertas escenas en las que decían: ‘Oh, esto es demasiado esto o esto es demasiado aquello’, pero luego tomé una postura. Si no te gusta, quiero decir, el programa no es para ti, o es para ti, pero puede que no te guste, puede que le guste a tu hijo de 18 años. Puede que le guste a tu tío, a quien le gustan ciertos tipos de humor o ciertos tipos de chistes».

Para Khan, el corazón del programa siempre han sido sus personajes, lo que él cree que lo distingue de otras series. «Touchwood, el corazón del programa siempre han sido los personajes. Y la idea al hacer el programa, la razón por la que queríamos pasar a un formato más largo, es hacer justicia a estos personajes y crear personajes que puedas llevarte a casa», dice, comparándolo con cómo «Friends» se convirtió en parte del léxico cultural. «Se hace un nombre familiar y repites los diálogos».