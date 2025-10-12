Arya Sinulingga dijo después de que la selección de Indonesia no se clasificara para el Mundial de 2026

VIVA – Equipo Nacional Indonesia no logró avanzar a Copa del Mundo 2026. Miembro del Consejo Ejecutivo de PSSI, Arya Sinulingga Escribe una disculpa en las redes sociales.

Selección Nacional de Indonesia perdió ante Irak en el segundo partido del Grupo B, cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026. En el partido que tuvo lugar en King Abdullah Sports City, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025, Indonesia perdió por 0-1.

Este resultado deja a Indonesia ocupando el último lugar del Grupo B con cero puntos. Se han jugado todos los partidos e Indonesia ha enterrado su sueño de ir al Mundial. Anteriormente, Indonesia perdió por 2-3 ante Arabia Saudita.

«Todos los involucrados en el viaje de la selección nacional han luchado hasta aquí. La selección nacional también ha jugado de manera óptima. La persona que planifica sigue siendo Dios quien decide. Pedimos disculpas», escribió Arya en su Instagram.

Mientras tanto, después de que se confirmara que la selección de Indonesia no había podido llegar al Mundial de 2026, el hashtag KluivertOut inmediatamente se convirtió en tendencia en la red social X. Muchos internautas pidieron que el entrenador holandés fuera expulsado de la selección de Indonesia.

Se registró que Patrick Kluivert lideró seis partidos de la selección nacional de Indonesia en el evento de clasificación para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática.

Si a eso le sumamos los partidos de prueba contra Líbano y Taipei Chino en la jornada de la FIFA de septiembre, dirigió a la selección de Indonesia en ocho partidos. Como resultado, Kluivert llevó a la selección de Indonesia a ganar tres partidos, empatar una vez y perder cuatro veces.