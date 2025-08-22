Arya Khan dijo que ningún hombre pudo vivir con Pinkan Mambo, Netizen: Hatters No. 1

VIVA – Actitud Arya Khan Cuando viven en tiktok juntos Crema mambo Más tarde continuó siendo el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Porque en varias vidas que hacen en medio del ajetreo de la venta de Pinkan Mambo, Arya siempre arroja las palabras de invitar a la risa.

El esposo de Pinkan Mambo siempre responde a preguntas o comportamientos con respuestas fuera de las predicciones públicas. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

Uno de ellos cuando Pinkan Mambo estaba ocupado con el memorando del orden. Pinkan le había preguntado a su esposo la razón por la cual Arya estaba tan amada por morir con ella.

«¿Por qué estás realmente enamorado de mí, ¿eh?», Preguntó Pinkan Mambo citado de las piezas de video subidas en la cuenta Tiktok Purposky, viernes 22 de agosto de 2025.

Arya Khan, que se sentó a su lado mientras tomaba café, también hizo una respuesta que invitó a la risa de los internautas. Dijo que ninguno de los hombres pudo vivir con él excepto Arya.

«¿Eh? Sí, porque honestamente, nadie puede vivir contigo, además de mí», dijo Arya.

Arya también continuó inmediatamente janyolan a la esposa. Dijo que si había un hombre que podía vivir con Pinkan Mambo, ciertamente había algo mal con el sistema nervioso en su cerebro.

«Sí, en serio, no hay nadie que pueda ser humano. Incluso si puede poner los nervios, por ejemplo, como yo, los nervios han sido golpeados. Bueno, puedo sentarme contigo, porque mis nervios han sido golpeados.

Pinkan que no expresa, inmediatamente menciona que es normal como una mujer en general.

«Ustedes que me dramatizaron, simplemente normales», dijo.

«Es por eso que los espectadores y los internautas dijeron que en realidad estaba loco o loco? Estaba estresado o estresado», dijo Arya Khan.

De repente, la carga inmediatamente cosechó los comentarios de muchos internautas. No pocos de los que intervinieron en la broma de Arya Khan para Pinkan.

«Él es Hatters número 1 su esposa Bjirrr wkwkwkwk», comentó los internautas.

«Deeptalk según ellos, ¿es esto?», Dijo otro intervalo.

«No es de extrañar que me saltea que mis nervios también fueron golpeados», dijo otro intervalo.

«Es adecuado para los dos, cuanto más insultados, más se amaban», comentó otro.

«Muy emocionante su hogar», dijo los internautas.