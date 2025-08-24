Arya Daru murió trágicamente, la familia descargó los hechos que fueron ignorados por la policía

Yogyakarta, Viva – Poder de la ley familiar diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) de la República de Indonesia, Arya Daru Black (39), Nicholay Aprilindo, acusado Policía Cierre los ojos a la evidencia y la información que la familia ha entregado.

«La familia ha dado varios tipos de información y evidencia que está disponible para ellos, tanto para el investigador, Kompolnas, Komnas Ham, todos han sido dados por la familia de la información a lo que saben y obtengan», dijo TvoneNews, el domingo 24 de agosto de 2025.



Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

Sin embargo, sintió que la declaración parecía ser ignorada. Se considera que la policía no está considerando en la conclusión muerte Arya Daru.

«Pero eso no se considera como un hecho, evidencia de la divulgación del misterio del difunto. Esto es lo que somos muy lamentables», dijo Nicholay.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.