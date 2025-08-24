Arya Daru ha muerto 40 días, el teléfono celular faltante de repente activo en IG y WhatsApp

Yogyakarta, Viva – Misterio muerte Joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru Black (39), todavía plantea preguntas. Ahora hay un nuevo hechos que son cada vez más confusos.

Teléfono móvil que se llama desaparecer supuestamente todavía activo. En una conferencia de prensa el 29 de julio de 2025, la policía declaró que el Ultra Samsung S22 de Arya era misterioso. Sin embargo, familia En su lugar, encuentre irregularidades.

La esposa del fallecido, Meta Ayu Puspitantri alias Pita, afirmó que se sorprendió cuando la cuenta Instagram Arya de repente parece en línea a pesar de que el propietario ha muerto más de 40 días.

«Acabamos de obtener información de la familia que, hace algún tiempo en Instagram del difunto ahora (visible)», dijo el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, fue seguido desde Tvonenews, el domingo 24 de agosto de 2025.

Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan

La irregularidad no se detuvo allí. La hermana mayor de Arya, Meta Ayu Thereskova, también admitió que se sorprendió cuando encontró el último estado de la cuenta de Instagram del hermano menor hace solo 7 minutos.

La cinta luego intenta enviar un mensaje de WhatsApp al número Arya. Sorprendentemente, el mensaje mostró dos cheques, una señal de que el teléfono celular de Arya todavía estaba ardiendo y conectado.

«La familia de la esposa del fallecido también intentó nuevamente enviar a WA y fueron dos cheques», dijo.

La familia considera que la investigación policial aún está lejos de ser completa. Instaron a que la sede de la Policía Nacional interviniera para desmantelar el misterio de la existencia de teléfonos celulares mientras revelaba los hechos reales detrás de la muerte de Arya Daru.

«Este misterio debe revelarse nuevamente sin ninguna otra tendencia. También le pediremos a la sede de la Policía Nacional que maneje el caso Arya Daru», dijo.

Anteriormente informó, el investigador de la policía regional de Metro Jaya admitió que aún no había encontrado Móvil que comúnmente es utilizado por jóvenes diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan (39), antes de ser encontrados muertos en su sala de internado.

Director de la investigación penal general de la policía de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Triputra dijo que la última posición del teléfono celular de Arya fue rastreado en el Grand Indonesia Mall.

«Necesitamos decir que este teléfono celular fue el último lugar en Grand Indonesia», dijo Wira en una conferencia de prensa en la sede de la policía de Metro Jaya, martes 29 de julio de 2025.

Wira dijo que admitió que tenía dificultades para encontrar el teléfono celular de Arya porque estaba inactivo.

«Sí, si el nombre del teléfono celular también es difícil de rastrearlo», dijo Wira.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.