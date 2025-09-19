Arvind Kejriwal condena el ataque al activista social Rama Kankonkar en Goa







Líder del Partido Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal El viernes condenó el ataque al activista social Rama Kankonkar en Goa, alegando que la maquinaria de ley y orden había fallado por completo bajo el gobierno de BJP.

Seis personas agredieron brutalmente a Kankonkar en Caranzalem el jueves por la tarde. La policía ha arrestado a cinco acusados ​​involucrados en el ataque, mientras que un sospechoso está fugando.

Llevando a X, Kejriwal dijo: «Se sorprendió al escuchar sobre el brutal asalto al activista social Rama Kankonkar, a plena luz del día. Guerras de pandillas, drogas, acoso de las mujeres y ahora este asalto muestra un fracaso completo de la maquinaria de ley y orden bajo el BJP en Goa».

Kankonkar está recibiendo tratamiento en el Goa Medical College and Hospital, y varios líderes y sociales activistas lo han visitado.

El activista le informó a la policía que un grupo de hombres armados lo golpeó y lo pateó, manchó el estiércol de vaca en su rostro y lo arrojó a la carretera cerca de un parque.

El primer ministro, Pramod Sawant, dijo el jueves que todos los acusados ​​involucrados en el asalto serían arrestados y le dieron el castigo más estricto.

