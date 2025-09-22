Arunachal Pradesh: terremoto de 3.2 Hits de magnitud superior Siang







Un terremoto de magnitud 3.2 en la escala de Richter golpeó Arunachal Pradesh`s Upper Siang, informó el Centro Nacional de Sismología el lunes.

Según el NCS, los temblores tenían una profundidad de 10 km.

«Terremoto de magnitud: 3.2, ocurrió el 22-09-2025, 03:01:17 IST, LAT: 29.06 y largo: 94.45, Profundidad: 10 km, Ubicación: Super Siang, Arunachal Pradesh, India «, el NCS tuitó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.









