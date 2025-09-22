Arunachal Pradesh: terremoto de 3.2 Hits de magnitud superior Siang

Un terremoto de magnitud 3.2 en la escala de Richter golpeó Arunachal Pradesh`s Upper Siang, informó el Centro Nacional de Sismología el lunes.
Según el NCS, los temblores tenían una profundidad de 10 km.
EQ de M: 3.2, en: 22/09/2025 03:01:17 IST, LAT: 29.06 N, Long: 94.45 E, Profundidad: 10 km, Ubicación: Super Siang, Arunachal Pradesh.
Para obtener más información, descargue la aplicación Bhookamp https://t.co/5gcotjdtw0 @Drjitendrasingh @OfficeOfdrjs @Havi_moes @Dr_mishra1966
– Centro Nacional de Sismología (@NCS_Earthquake) 21 de septiembre de 2025
