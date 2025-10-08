Arunachal Pradesh Profección del gobierno Venta de jarabe de tos Coldrif







El gobierno de Arunachal Pradesh ha prohibido la venta y el uso de Jarabe de tos coldrif A raíz de la muerte de 14 niños en Madhya Pradesh, vinculado al consumo de la medicina, dijo el miércoles un funcionario.

El Control de Drogas de Arunachal Pradesh ha emitido un aviso que prohíbe la venta, distribución y stock de jarabe de tos Coldrif, fabricado por Sresan Pharmaceutical, dijo el funcionario.

El aviso se ha emitido luego de informes que vinculan el jarabe de la tos con las muertes infantiles en otros estados, incluidos Madhya Pradesh y Rajasthan, y el aviso general para el uso racional del jarabe de la tos en la población pediátrica por el Director General de Servicios de Salud, Servicios de Salud, Gobierno de la IndiaEl controlador de drogas de Arunachal Pradesh, el Dr. Komling Perme, dijo.

El Departamento de Salud ha ordenado a los establecidos/minoristas que el producto no debe comprarse, vender o almacenar para consumo público.

Si los almacenistas/minoristas están en posesión del producto, deben informarlo a la Autoridad de Control de Drogas Locales de inmediato, dijo el funcionario.

El aviso también ordenó a los médicos tanto en los hospitales gubernamentales como privados a estar en vigilia mientras prescribía el jarabe de la tos a los niños.

Mientras tanto, el departamento ha aconsejado al público en general que evite el consumo del jarabe para la tos.

