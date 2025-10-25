Aruma se graduó de Magna Cumlaude ITB, listo para pisar el acelerador y enfocarse totalmente en la industria musical

Bandung, VIVA – Una noticia orgullosa proviene del mundo del entretenimiento y la educación. Joven cantante de voz suave, arumaacaba de lograr un logro brillante. El cantante del éxito «Muak» completó oficialmente su educación en el Instituto Tecnológico de Bandung (ITB).

Aruma logró obtener una licenciatura del Departamento de Diseño de Producto de la Facultad de Bellas Artes y Diseño (FSRD) ITB con el título honorífico de Magna Cumlaude. Un logro extraordinario que demuestra que es capaz de equilibrar su carrera musical con la académica. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La felicidad de Aruma: la lucha da sus frutos

El sentimiento de emoción y felicidad irradia claramente de este cantante conocido por su estilo musical honesto. Aruma transmitió directamente sus sentimientos después de ganar este prestigioso título.

«Estoy muy feliz porque este es el día que he estado esperando durante toda la universidad. Todo el duro trabajo ha dado sus frutos y también estoy muy feliz de obtener oficialmente el título magna cum laude», dijo Aruma en su declaración, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Ahora, después de completar sus estudios y obtener una licenciatura, Aruma ha expresado su total disposición para centrarse en dedicarse al mundo de la música. Después de años de dividir su tiempo entre la universidad y los escenarios, quiere aprovechar este momento para explorar su creatividad sin límites.

«En un futuro cercano, para ser honesto, me divertiré más haciendo música. Quiero actuar regularmente en conciertos, talleres y también ir a eventos musicales y eventos para otros músicos, porque cuando estaba en la universidad había muchas oportunidades de ir que no tuve», dijo.

Para obtener una licenciatura, cada estudiante de Diseño de Producto debe crear un proyecto final o una tarea final. Aruma no perdió el tiempo en la compilación de su proyecto. Presenta una obra innovadora: Rattan Guitar.

Aruma crea instrumentos musicales que se destacan por combinar tres elementos importantes: arte, diseño y música. Diseña guitarras con un enfoque innovador y respetuoso con el medio ambiente.

Este cantante se basa en materiales locales de Indonesia. Diseñó una guitarra hecha de karuun, un ratán indonesio procesado que se sabe que es fuerte pero liviano. A través de este proyecto, Aruma demuestra que los materiales locales son capaces de producir productos sostenibles y de alta calidad, incluso para instrumentos modernos.

Aruma cree que las guitarras fabricadas con ratán karuun tienen un gran potencial para un mayor desarrollo en la industria moderna de instrumentos musicales. Este trabajo no sólo es valioso desde el punto de vista estético, sino que también es un reflejo del profundo conocimiento de Aruma sobre el diseño sostenible y los valores locales que puede llevar al escenario global.