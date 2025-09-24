Aruma reveló la historia de amor de la canela y llena de torcedura

Yakarta, Viva – Cantante Alma Nuevamente mimé los oídos de los fanáticos con el último trabajo titulado «Cendana». Esta vez, Aruma no solo presentó melodías, sino también una historia personal que se profundizó en profundidad, más específica que las canciones anteriores. Esta canción nació de una complicada experiencia amorosa, pero dejó una fuerte impresión.

«Escribí esta canción justo cuando reconozco la forma de un amor extranjero para mí», dijo Aruma en su declaración, citada el miércoles 24 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Después de tener una relación saludable antes, aunque el final terminó, de repente a principios de 2024 me encontraron con una figura que muchas personas podrían haber sabido que no era alguien que fuera bueno en una relación. Pero lo divertido fue que en ese momento no me importó y cerró las orejas de advertencia de los demás, porque también necesitaba una figura como él en ese momento», continuó.

Inspiración única detrás del título de Cendana

La selección del título «Cendana» tiene un significado muy personal que es muy personal. Reveló Aruma, este título se inspiró en un pequeño detalle sobre la figura que se convirtió en su inspiración.

«La canción tiene la letra de tu dulce sección porque él es el sonido de su buena figura más sus palabras muy dulces. El término sándalo se debe a que su figura huele a sándalo», explicó.

También agregó que desarrolló esta canción con músicos talentosos, Petra Sihombing.

Aunque las letras están llenas de detalles dulces, el proceso de grabación de esta canción no es fácil. Aruma admitió que el mayor desafío fue en la sección de la gestión de las emociones.

«El proceso más difícil al grabar podría ser juegos emocionales en esta canción», dijo.

Aruma quería asegurarse de que las emociones que sintiera fueran transmitidas bien.

«No quiero que la canción parezca maravillosa a pesar de que está vendada. Quiero que las emociones se enojaran, pero aún así lo aturde a la gente», agregó.

Con un fuerte toque personal y un arreglo maduro de Petra Sihombing, «Cendana» no es solo una canción. Este trabajo es un lugar para que Aruma explore su lado emocional, muestre su madurez musical y comparta experiencias que son tan honestas con los oyentes.