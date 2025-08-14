Artistas innovadores Signos de entretenimiento Comediante CP y Benji Brown

Entretenimiento de artistas innovadores ha firmado al comediante CP y Benji Brown para su representación en todas las áreas.

El comediante CP es actualmente escritor y productor en la segunda temporada de «Diarra de Detroit» para BET+. Anteriormente se desempeñó como escritor/productor y interpretó a Deshawn en «How To Die Alone» para Hulu/Onyx, ganador del premio Independent Spirit al mejor de Ensemble en una serie con guión. También protagonizó la segunda temporada de la serie de antología de HBO Max «Love Life», que se transmitirá en Netflix a partir del 5 de agosto. El comediante CP creó y protagonizó el especial de natación para adultos «Ole Bud’s Anu Football Weekly» y recurrió como Ned en la aclamada serie central de comedia «Detroiters». «Sunday After Six», su especial de comedia debut producida por Gorilla y Artistas de 800 libras primero está disponible en Veeps, así como en todas las plataformas TVOD.

Sigue siendo representado por los artistas primero y el abogado Gregg Gellman.

Benji Brown actualmente recibe a «Yall Know What It Tour» de Martin Lawrence, que tiene lugar desde ahora hasta el otoño de 2025. Brown dirigió el «acto loco si quieres» Tour como un titular independiente en 2019. Ha trabajado con titulares adicionales como Chris Rock, Steve Harvey, Rickey Smiley y Monique. Su lista de espectáculos y apariencias incluye «Nick Cannon Presents: Wild ‘N Out» (Lionsgate), «The Rickey Smiley Show» y «Jamie Foxx Presents Laffapalooza».

Las firmas llegan en medio de un período de crecimiento continuo para el entretenimiento de artistas innovadores, particularmente en la división de comedia, cuyo grupo mundial está dirigido por Tamra Goins.