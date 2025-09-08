Artistas Equity contrata a Amy Baer como presidente de cine y televisión

Artists Equity, el estudio fundado por Ben Affleck y Matt Damon, ha ampliado su equipo de liderazgo con la incorporación de productor y ejecutivo Amy Baer Para servir como presidente de cine y televisión.

Baer informará a Affleck y Dillon West, cofundador, CEO y director de operaciones de Artists Equity. Se une a Artists Equity después de partir de Gidden Media, que fundó en 2012, como presidenta durante más de 13 años.

La experiencia de Baer incluye múltiples películas y entidades de producción nominadas al Oscar al Oscar y completar 17 años en Sony Pictures, en el que Artists Equity ha lanzado recientemente una asociación de tres años que tendrá Finanzas de Sony y manejará la distribución teatral global para películas desarrolladas y producidas por Artists Equity.

«Amy es una ejecutiva y productora de clase mundial cuyo historial habla por sí mismo», dijo Affleck en un comunicado. «Ella aporta una gran experiencia, no solo en roles de liderazgo en los principales estudios, incluido nuestro valioso socio en Sony Pictures, sino también como un productor independiente exitoso, construyendo una comprensión profunda del panorama de la industria evolucionante».

Él continuó: «A lo largo de su carrera, ella ha defendido el trabajo que equilibra la integridad creativa con el éxito comercial. Nuestro objetivo en Artists Equity siempre ha sido empoderar al talento, y Amy es una opción perfecta para representar nuestros principios mientras expanden nuestra visión de cine y televisión».

Baer supervisará la lista de producción de Artists Equity, expandiendo una cartera que incluye «aire», «Los instigadores,«» El contador 2 «,» imparable «y» cosas pequeñas como estas «. Los próximos lanzamientos de Artists Equity incluyen «The Rip», «Animals» y «Kiss of the Spider Woman».

Con una carrera que abarca tres décadas, Baer ha contribuido a las películas que recaudan más de $ 2 mil millones colectivamente en la taquilla mundial, incluida «The Apprentice», «Las Vegas», «Mary Shelley», «Brian Banks» y ejecutivo que produce la película de Netflix «Purple Hearts».

Anteriormente se desempeñó como Presidenta de Landline Pictures, supervisando el desarrollo y la producción de películas, incluidas «Jerry & Marge Go Large» y la próxima comedia «Lo mejor está por venir». Antes de fundar su propia compañía, Baer lanzó CBS Films y sirvió durante cuatro años como presidente y CEO.

Mientras estaba en Sony, supervisó las películas «Moneyball», «La búsqueda de la felicidad», la «adaptación», «Algo’s tiene que dar» y «las vacaciones».