Artistas de Netflix Animation, Spindlehorse y ‘Ted’ se mueven para sindicalizar

Los animadores de Netflix Animation, los artistas de animación de Spindlehorse y los trabajadores de la producción de «Ted» han hecho la película para sindicalizar con Gremio de animaciónIATSE LOCAL 839 (etiqueta).

Estas campañas subrayan el impulso significativo para la organización laboral en la industria de la animación, desde las características de transmisión hasta producciones en horario estelar hasta estudios independientes.

Un grupo de 60 trabajadores de producción en Netflix Animation Studios (Productions) ha presentado una solicitud de reconocimiento sindical al estudio. «Los trabajadores de producción en la animación merecen las mismas protecciones que los artistas: merecemos luchar por carreras sostenibles», dice Ana Tessier, coordinadora de producción de Netflix. «Estoy tan emocionado de que ahora tendremos un asiento en la mesa de negociaciones. Estoy igualmente inspirado por la organización de los esfuerzos en otros estudios: cuanto más estudios comienzan a sindicalizar, más podemos

Cree un futuro estable para la industria de la animación en general «.

Un grupo de 12 trabajadores de producción de la serie «TED» (DreamWorks/NBC Universal) también solicitó unirse al Gremio de Animación y al Editors Guild, IATSE LOCAL 700.

«Hemos estado trabajando duro en los últimos dos meses tratando de poner este espectáculo en el camino y es increíble ver lo que hemos logrado en tan poco tiempo, ¡y ver toda la valentía y la camaradería que ha llegado!» dice la coordinadora de producción «TED» Kelly Simmons. «Ha sido inspirador ver a tantos equipos de producción que se unen a la Unión en los últimos años. Espero que otros encuentren nuestros esfuerzos igualmente inspiradores y se sientan alentados a luchar por un cambio positivo en sus propios lugares de trabajo».

«Durante los últimos cinco años, los trabajadores de producción en casi todos los estudios de animación importantes en el sur de California han exigido reconocimiento por el papel esencial que juegan, manteniendo el flujo de la tubería de animación», dice la organizadora Allison Smartt. «Muchos trabajadores de la producción sindical están negociando sus segundos contratos, pruebas de que este movimiento está aquí para quedarse. Desde DreamWorks hasta Disney hasta Nickelodeon, continúan luchando por los salarios vivos, exigen respeto por sus manualidades y negocian contratos fuertes. Ahora es el momento de que los trabajadores de producción de Netflix y TED se unan a esta comunidad y accedan a las mismas oportunidades».

La mayoría de los artistas de animación, escritores y técnicos que trabajan en proyectos con sede en Los Ángeles tienen tradicionalmente

ha sido representado por TAG; Hay algunos estudios independientes que no trabajan bajo un contrato sindical.

Los artistas de animación en Spindlehorse solicitaron y recibieron reconocimiento voluntario el 16 de septiembre de

El estudio independiente fundado por el creador y miembro de la etiqueta Vivienne Medrano. Conocido por trabajar en la serie de videos Prime «Hazbin Hotel» en colaboración con Bento Box, Spindlehorse también produce «Helluva Boss», cuya tercera temporada se estrenó el 10 de septiembre. La próxima segunda temporada de «Hazbin Hotel» se proserirá el 29 de octubre. Esta unidad incluye 106 artistas en múltiples múltiples artistas de la tabla, diseñadores de fondo, ilustradores, 2D artistas y más, y más, se negocian a los artistas de los artistas de la tabla, los artistas de los antecedentes, los ilustradores, los artistas de 2d, y los artistas más, y más, los artistas de FX, y más, los artistas de los artistas de los artistas, y más. contrato.

«Spindlehorse lidera la carga en la industria de la animación independiente al presionar por la estabilidad de su equipo apasionado y altamente creativo. ¡Esperamos trabajar con Spindlehorse para superar los límites y mostrar lo que los artistas dedicados pueden lograr en la escena independiente!» dice Melanie An, Limpiar/Renderista.

Agrega a la artista del guión gráfico Amelia Kasten: «Estoy muy emocionado de que avancemos con la negociación de un acuerdo de negociación colectiva que no solo elevará el huso como un estudio, ¡sino que también permitirá a estos increíbles empleados tomar la propiedad de sus carreras y construir una comunidad más sostenible en nuestro estudio de origen que beneficie a todos!»

Los artistas de Spindlehorse trabajan de forma remota en los Estados Unidos y fuera del condado de Los Ángeles en proyectos con sede en Los Ángeles. A menudo, los trabajadores remotos no reciben los mismos salarios y beneficios que los artistas que trabajan en los mismos proyectos en los estudios cubiertos de sindicato.

«Como local nacional, TAG tiene la parte posterior de los trabajadores de la animación, independientemente de sus códigos postales, siempre que estén dispuestos a defenderse por sí mismos y sus compañeros de trabajo», dice el organizador de la etiqueta Ben Speight.