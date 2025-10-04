Artista protésico de ‘Smashing Machine’ en la transformación de Dwayne Johnson

El artista de prótesis ganador de un Oscar admite crear una oreja de coliflor para Dwayne «The Rock» Johnson en «La máquina de aplastamiento«Fue lo más fácil de hacer.

En la película, Johnson interpreta a la leyenda de MMA de la vida real Mark Kerr. Johnson se sentó en la silla de maquillaje durante dos horas experimentando un proceso de transformación que resultó en las orejas de coliflor, una pieza específica de la espinilla y otras prótesis, además de ocultar sus tatuajes.

La película también está protagonizada por Emily Blunt como la esposa de Kerr, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin y Oleksandr Usyk. Marca el debut en solitario de Safdie: anteriormente trabajó junto a su hermano Josh Safdie.

La oreja de coliflor era una característica distinta de Kerr, y también se conoce como «oído del luchador» después de años de trauma. «El daño ocurre dentro y comienza a hincharse», explica Hiro. «Dependiendo de la frecuencia con la que esté dañado, cambiará la forma del oído. Hay una acumulación de líquido y el tejido se acumula y esa forma se crea».

Hiro notó que Kerr tenía uno grande en la oreja derecha y uno más pequeño en su oído izquierdo. Entonces, hizo una pieza protésica para caber sobre los oídos de Johnson.

Sin embargo, Hiro, quien cuenta con Bradley Cooper, Gary Oldman y Charlize Theron como algunas de sus transformaciones más emblemáticas, dice que recrear el prominente hueso de la ceja de Kerr en Johnson fue la prótesis más desafiante.

Dwayne Johnson A24

Hiro dice: «Lo primero que notas en Dwayne es lo grandes que son sus ojos y cuán gentil se ve. Mark es todo lo contrario. El hueso de cejas pesado afecta cómo se ven sus ojos».

Hiro explica que tenía que ser consciente ya que el párpado es suave y delicado. «Cualquier presión afecta cómo se expresa un actor», dice. «Dwayne necesitaba libertad para moverse».

Entonces, Hiro hizo una cámara que se unía al párpado de Johnson. «Es de 1 a 2 milímetros y eso fue pegado a él. Y se mueve con él, casi como una piel natural».

Había tecnología involucrada para hacerlo bien. «Cuando hice el escaneo facial, lo escaneé con los ojos abiertos, y con medio cerrado, y luego con los ojos cerrados. Al final, esculpí un molde que era un híbrido de todas las diferentes etapas».

En una escena, el personaje de Johnson va a la barbería y se afeita su cabello. Hasta ese momento, tenía una peluca, pero para esa escena, Hiro trabajó con el barbero, enseñándole cómo afeitarse el cabello. «La piel de silicio no se comporta como la piel humana, así que le estaba enseñando cómo mover a los clippers».

Además, Hiro tuvo que crear una pieza protésica para cuando Johnson se inyecta drogas en las venas en sus brazos. Una vez que tuvo esa pieza, Johnson superó expertamente la prótesis que escondió sangre y solución salina. Hiro explica que el dispositivo nunca es fácil, «Eso fue complicado porque lo empuja y la sangre se mezcla con la jeringa. Por lo tanto, Hiro agrega una cámara con sangre, y cuando saca la aguja, la jeringa se llena de sangre». Hiro agrega: «Eso es siempre complicado, cualquier maquillaje de sangre o líquido».