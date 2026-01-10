Artista de prótesis sobre la transformación de Timothée Chalamet

Timothée ChalametEl personaje de “marty supremo” estaba destinado a encarnar a un niño de las calles de Nueva York.

Director Josh Safdie Quería aportar autenticidad real a la película, no sólo visualmente sino también en cómo se veían y sentían los personajes.

«No tendría sentido dejar a Timothée allí y hacer que pareciera una limpia estrella de cine», dice el diseñador de maquillaje protésico Mike Fontaine. Fontaine, nominada a los premios Makeup and Hair Stylists Guild Awards, además de preseleccionada como mejor maquillaje en los Oscar, trabajó estrechamente con Safdie y la maquilladora Kyra Panchenko para garantizar que Chalamet encajara perfectamente en el crudo mundo de la película.

La historia sigue a Chalamet como Marty, un joven ambicioso del Lower East Side de Nueva York, convencido de que el tenis de mesa es su billete al éxito. Ambientada en 1952, Marty es un estafador que trabaja en la zapatería de su familia, donde finge que las tallas de los clientes están agotadas para venderlas en pares más caros. Además, siempre está buscando su próximo plan para hacerse rico rápidamente.

Fontaine explica: «Josh sabía lo que quería. Quería cicatrices de acné, cicatrices queloides, como las que ha tenido en algunas peleas». El rostro de Marty presenta de manera prominente una cicatriz en el pómulo y cicatrices adicionales debajo de la barbilla, lo que sugiere una vida difícil.

En una escena, Marty salta por una ventana y baja por una escalera de incendios para evadir a la policía. «Al mirar eso, tienes la sensación de que tal vez esta no sea la primera vez que hace esto», añade Fontaine. «Probablemente haya sufrido algunas caídas y golpes».

La pregunta durante la producción era hasta dónde llevar la mirada. «En ‘Marty Supreme’ tuvimos la gran ventaja de poder hacer extensas pruebas de pantalla con Darius Khondji. Él filmó esas pruebas con Timothée en un escenario».

Después de revisar el metraje con Chalamet y Safdie, Fontaine se dio cuenta de que el maquillaje era demasiado extremo y decidió volver a esculpir y rehacer todo. El objetivo era garantizar que el maquillaje no distrajera a la audiencia sino que pareciera invisible. “Yo, Kyra y [hairstylist] Jimmy Goode terminaría con Timmy en una hora. Estábamos peinándonos y maquillándonos al mismo tiempo en el tráiler de Timothée», explica Fontaine. «Kyra comenzaría con la frente y Jimmy peinaría el cabello».

En total, Chalamet usó cinco prótesis. «Había piezas grandes que cubrían sus mejillas para darle textura a la piel marcada por el acné. Tenía otra pieza en el pómulo para crear una cicatriz profunda en un lado, dos piezas más pequeñas para las cicatrices debajo del labio y una cicatriz larga debajo de la barbilla».

Dado que Khondji estaba fotografiando primeros planos con lentes largos, el rostro de Chalamet estaba al frente y al centro, lo que requería una atención minuciosa a los detalles. Fontaine también tuvo que “empaparlo en sudor falso” durante los intensos partidos de tenis de mesa que juega Marty a lo largo de la película.

Safdie quería otro nivel de autenticidad a la hora de distorsionar la visión de Chalamet. En lugar de utilizar gafas de utilería, Safdie optó por una combinación de lentes de contacto y gafas graduadas. Fontaine explica: «Pusimos lentes de contacto en los ojos de Timothée que hicieron que su visión fuera borrosa, y luego le pusimos gafas graduadas muy pesadas encima, creando la ilusión de que sus ojos eran realmente pequeños y brillantes».

Safdie dicho previamente Variedad, «En ese momento, dijimos que íbamos a ponerle lentes de contacto +10 en los ojos, y le pondremos lentes recetados -10 delante de ellos para que cuando se le caigan las gafas, no pueda ver nada». Cuando Chalamet se probó la combinación, Safdie recuerda haber recibido una llamada del actor. «Me llama y me dice: ‘Tengo los +10 en este momento y estoy bastante mareado'».

Según Safdie, Chalamet describió la experiencia como si estuviera «en una pecera». Aún así, Chalamet estaba decidido. “Haré todo lo que me pidas”, recuerda Safdie que le dijo el actor.