Artista de AI Luca Ferrano para hacer un debut en la banda sonora en ‘The Way You Dance’

Un AI-Le artista generado hará su debut en la grabación en la banda sonora de una película independiente que explora temas de familia e identidad a través de la danza.

Luca FerranoUn artista digital desarrollado por el productor Stonedog (Evan Steer) con sede en Hong Kong, tendrá su canción «Hope Stays High» presentada en Quentin Lee«La forma en que bailes». Los discos 604 de Vancouver, el sello independiente lanzado por Chad Kroeger y el abogado de Nickelback, Jonathan Simkin, hace dos décadas, ha asegurado derechos de publicación exclusivos para la música de la película.

La comedia dramática de baile sigue a un bailarín que regresa a casa para cuidar a su padre separado, encontrando la curación y el propósito mediante la tutoría de una clase de danza comunitaria diversa que incluye a un adolescente transgénero que aprende a vivir auténticamente. Kyle Toy hace su debut en Tzi Ma, con el elenco también con Josette Jorge, Roshan Gopalasamy y Harrison Xu.

Stonedog ha producido cinco canciones para la banda sonora, incluidas las pistas con el artista de arrastre Cleo gemidos y otros artistas generados por IA de su colectivo digital. Lee también lanzará su primer sencillo como artista de grabación, «Can’t Stop My Dream», como parte del proyecto.

Los ganadores del premio de pantalla canadiense Cindy Au Yeung y Lee están produciendo a través de Margin Films Ltd. con sede en BC, junto con los productores Guild of America, Alan Chu y Kevin Huie. Jennifer Price y Colette Johnson-Vosberg producen ejecutivos. La película se está filmando en Columbia Británica.

«Cuando Quentin Lee, fundador de Margin Films, se me acercó a mí para lanzar la banda sonora de ‘The Way You Dance’, me emocionó que 604 fuera parte de ella», dijo Jonathan Simkin, CEO de 604 Records. «Quentin y Margin tienen un largo historial de películas audaces y que empatan en los límites que defienden tanto a la comunidad 2SLGBTQAI+ y BIPOC. Estamos entusiasmados de trabajar estrechamente con ellas para garantizar que la increíble música de la película llegue a la audiencia más amplia posible, mientras continúa apoyando a la comunidad que representa».

«Como socio de la compañía con sede en BC Margin Films Ltd., estoy encantado de trabajar con otra compañía de entretenimiento de BC para lanzar la banda sonora de ‘The Way You Dance’ ‘, mi largometraje nacido en BC», dijo Lee. «DJ Stonedog, también conocido como Evan Steer, un trasplante de Australia a China, y llegué a la mayoría de edad en la escena del club queer de principios de la década de 2000 en Hong Kong y he estado colaborando juntos desde 2015 cuando produje el» gran amor gay «de Ring Le».

604 Records ha construido su lista en torno a artistas como Carly Rae Jepsen y Marianas Trench y opera sub-etiquetas para coleccionables indie-pop, comedia y digital. Margin Films Ltd. ganó el premio de pantalla canadiense 2024 para la serie de comedia «Comedy Invasion» y produjo el documental de comedia «Rez Comedy». Su compañía hermana Margin Films, establecida por Lee en Los Ángeles en 1996, celebrará su 30 aniversario el próximo año, con su primer largometraje «Compras para Fangs» que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 1997.