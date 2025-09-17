Artist House mejora las regalías de compositores con puntos en el maestro

Décadas en la era digital y la industria de la música todavía está lidiando con los altibajos de un modelo de negocio basado en la transmisión.

Claro, hay mucho en la columna Plus. La transmisión eliminó muchas barreras de entrada para los músicos (nunca ha sido más fácil de hacer, comercializar y distribuir música, y ahorró un negocio de música que había sufrido 15 años de caída libre financiera debido a la descarga ilegal.

Sin embargo, menos alentador es la distribución de regalías. Mientras que las canciones exitosas todavía se alinean en los bolsillos de artistas y etiquetas, la realidad financiera para los compositores es marcada: en más de 300 compositores encuestado para un estudio de investigación de Midia El año pasado, solo el 10% ganó más de $ 30,000 anuales, mientras que más de la mitad (54%) ganó entre $ 0 y $ 1,000. Un enorme 67% de los encuestados dijo que la «falta de ingresos de transmisión significativos» es su principal desafío.

Esa inequidad que inspiró al compositor y productor nominado al Grammy, Gregg Wattenberg, cuyos éxitos producidos y/o con cowrited by Train (incluyendo «Hey Soul Sister»), John Legend, Goo Goo Dolls y más, y el ex CEO de Wind-Up Records, Steve Lerner para encontrar Casa de artistaUna «comunidad curada» de compositores y productores con una nueva oficina/estudio en el vecindario Tribeca de la ciudad de Nueva York.

El estudio de grabación de dos pisos totalmente equipado, que se abre oficialmente esta semana, está diseñado para inspirar creatividad y colaboración, mientras que el lado comercial de hacer música es manejado por un sello discográfico independiente, una compañía editorial con sincronización interna, gestión de artistas de servicio completo y asociaciones de marca. Con ese tipo de alcance, Artist House puede hacer algunas de sus propias reglas. El primer paso estaba endulzando el trato para los compositores.

«Los compositores se están aplastando en la economía de la transmisión», dice Wattenberg. «Solo gana alrededor de $ 500 por un millón de corrientes». Es aún más sombrío cuando considera que la canción promedio está escrita por varias personas, que necesitan dividir ese $ .004 por transmisión entre ellos. Hasta ahora, los compositores se han centrado en presionar a Spotify y Apple Music para una mejor paga, en gran medida sin éxito. Artist House adopta un enfoque diferente al dar a los compositores lo principal por lo que han presionado: «Points on the Master», es decir, un porcentaje de los ingresos generados por una grabación de una canción (que es separada y generalmente más grande que las regalías de composición).

«El dinero está en el maestro», explica Wattenberg, «que paga aproximadamente 10 veces lo que obtienen los compositores, eso significa alrededor de $ 5,000 por los mismos millones de transmisiones». Artist House simplemente redistribuye esos ingresos. Los artistas firman a 50-50 ofertas, que luego se ajustan para tener en cuenta los compositores. «Tomamos el 5% de su 50% y 5% de nuestro 50%», dice Wattenberg, «y pone ese 10% en una piscina para las personas que escriben las canciones». El acuerdo se aplica a todos, no solo a los firmantes de la casa de artistas.

«Queremos incentivar a los principales compositores para colaborar con nuestros artistas», explica Wattenberg. «Pueden acumular mil millones de corrientes en una etiqueta importante y no ganar dinero, o llegar a Artist House y tener el 10% del maestro, lo que paga 10 veces más».

Para Wattenberg, la motivación para mejorar los medios de vida de los compositores es obvia: «Las canciones son críticas para la carrera de cualquier artista», dice. «Diría que estamos viviendo en una época en la que las canciones a veces son más famosas que el artista».

¿Pero ese modelo financiero tiene sentido para los artistas? Después de todo, el negocio de la música no es exactamente conocido por su filantropía. «Dado que está dividido con el artista, en realidad solo estamos renunciando al 5% del maestro», dice Wattenberg. «Si una canción gana $ 100 millones, todavía obtenemos $ 45 millones. Por lo tanto, podríamos llorar por los $ 5 millones o decir: ‘¡Oh, mierda! Hicimos $ 45 millones'». Dada la naturaleza multifaceta de Artist House, hay flujos de ingresos adicionales para compensar esa pérdida.

Para empezar, hay una compañía de gestión de servicio completo que se ocupa de un puñado de artistas, incluido el violinista Lindsay Sterling, que tiene un negocio multimillonario. Alquilar la instalación de vanguardia para eventos es otra fuente de ingresos. «Los Grammys van a organizar su campamento de Grammy aquí el próximo año y estamos hablando con Spotify sobre el uso del estudio para obtener contenido exclusivo», dice Wattenberg. «Esos negocios auxiliares compensan el 5% que nos estamos rendiendo».

La compañía también ha reenfocado su proceso de A&R en dos conjuntos de habilidades distintas. Uno se centra en los datos, mientras que el otro enfatiza el gusto e intangibles (es decir, «intestino»). El objetivo es identificar el talento que no solo tiene interés de base, sino que también está listo para el crecimiento a largo plazo. Un ejemplo es Izzy Escobar, un ex alumno de UCLA cuyos estilos libres en Tiktok e Instagram generaron millones de vistas constantemente. Reconociendo su potencial, Artist House trajo a Escobar a Nueva York, desafiándola en una sesión de composición de canciones en vivo. El resumen? Escribe una canción improvisada sobre Toast, que ella hizo.

«Ella podría estilo libre una canción bastante buena, pero la desafié a escribir una canción mejor que bastante buena, que podría llevar cinco días en lugar de los cinco minutos habituales», dice Wattenberg. El primer lanzamiento de Escobar con Artist House, «Sunny in London», llegó a principios de este mes y ya está haciendo ruido. «No hemos puesto un dólar en esto y ya está empezando a aumentar. Hicimos 30,000 corrientes en las primeras dos horas».

Además de tallar un espacio para la creatividad, Artist House va un paso más al ayudar a los artistas y compositores a maximizar las oportunidades de regalías, asociaciones y ubicaciones de sincronización. «La sincronización es tan importante y tan difícil de ser porque ahora hay 9 millones de programas de televisión», dice Wattenberg. «No diría que es más fácil, pero definitivamente hay más cambios porque hay mucho contenido visual».

Los compositores se desarrollan sistemáticamente, con un fuerte enfoque en la colaboración. Jesse Fink, un escritor firmado por la compañía, ejemplifica este modelo. Con el tiempo, Fink fue llevado a sesiones con artistas establecidos, incluida John Legend, lo que le permitió refinar sus habilidades en entornos del mundo real. Los resultados hablan por sí mismos: Fink tiene créditos de composición de canciones en éxitos globales, incluidos «Stargazing» de Myles Smith y «I Like the Way You Biss Me» de Artemis.

Y el ambiente cómodo y positivo del estudio contribuye en gran medida a alentar esa creatividad y colaboración. «Cuando venía, trabajé en estudios con barras de caramelo y fue lo más lujoso que hayas visto», se ríe Wattenberg. «Sabía que necesitábamos tener comida y bebida en el lugar».

En un momento en que muchos estudios de Manhattan se han cerrado debido a altas alquileres, la impresionante ubicación de Artist House fue posible en parte por las circunstancias únicas creadas por Covid, específicamente, una alquiler significativamente reducida en ubicaciones principales. De hecho, el propietario estaba tan emocionado de tener inquilinos que él personalmente informó al New York Post. «Fuimos el primer inquilino después de la pandemia», dice Wattenberg. «Ningún arrendador quiere chicos de música, así que sabía que el mercado había cambiado cuando nos dieron la bienvenida en el edificio».

Y los objetivos de Wattenberg se extienden fuera del edificio: espera que Artist House ayude a despertar a la comunidad musical en la ciudad de Nueva York. Él dice: «Espero que rompamos algunos artistas mientras construimos silenciosamente a toda la comunidad de compositor y productores», dice.