Artisans ‘The Righteus Gemstones’ en la última temporada, el episodio de Bradley Cooper

La dinastía en lo alto de HBO «Las piedras preciosas justas«Pasé cuatro temporadas diseminando un reinado sin aliento de comportamiento debaucherous, egoísta e histéricamente impío desde el púlpito de su megachurcha de Carolina del Sur.

Cada vez que parecía que Jesse (cocreador Danny McBride), Judy (Edi Patterson) y Kelvin (Adam Devine) habían arrojado las profundidades de sus cavernas morales, lograron profundizar en su búsqueda infantil de la fama y la fortuna, todo para Dios, por supuesto. Sin embargo, esta querida crítica solo logró ganar cuatro nominaciones al Emmy para sus primeras tres temporadas. Afortunadamente, su temporada final cambió esa trayectoria con seis nominaciones por debajo de la línea: cinematografía, supervisión musical, edición de sonido, coordinación de acrobacias, trajes contemporáneos y maquillaje de época.

Si bien nunca llegó a las mejores categorías, la fuerte presentación para la temporada 4 demuestra que la academia de televisión ha estado prestando atención a los cambios salvajes que tomó la serie, específicamente su estreno de la temporada 4 de la Guerra Civil. Al contar la historia del antepasado Crooked de los Gemstones, Elijah (Bradley Cooper), el episodio de tres veces es una desviación completa de todo lo que vino antes y después.

«Siempre fue el episodio de Monster», dice el director de fotografía nominado a Emmy Paul Daley. Para crear el campo de batalla justo del despertar de Elijah, Daley se apoyó en los clásicos, incluidos John Ford Westerns y epopeyas como «Glory». Incluso puso la película a través de un bypass de lejía para darle la mirada de los días pasados con más aspectos destacados, luces bajas y contraste.

Pero no importa lo que Daley hizo o fuera de la cámara, fueron las condiciones de verano de Carolina del Sur, y el diseño de producción inmaculado, lo que lo hizo sentir real. «Estamos en ese set, en ese campamento, durante días. Estás viajando por el bosque, tormentas de lluvia, días de 100 grados, 95% de humedad. Estás en él, por lo que realmente no fue una venta difícil de sentir en ese entorno».

Por el contrario, la diseñadora de vestuario Christina Flannery como la supervisora de música DeVoe Yates obtuvieron guiños para el segundo episodio, lo que se remonta a las piedras preciosas a medida que cosechan los beneficios de las decisiones de Elijah 160 años después. En el episodio, organizan un teletón anual en honor al cumpleaños de su difunto madre, reaccionando a toda la familia.

La música, incluido un número increíblemente caótico que recepera el episodio con el trío principal que tomó vuelo en Jetpacks, tuvo que ser escrito y coreografiado al segundo. Para Yates, la música del episodio es la mejor del programa, pero también la piedra preciosa.

«Creo que parte de esto fue solo que te arrojan al caos», dice. «Ves a todos a todos de una vez más. Todos los que has amado están allí y todos están haciendo este número musical loco y gigante. Está escrito en términos de cómo las cosas comienzan a volver, y las canciones se construyen para esos momentos».

Todo está perfectamente en sintonía con el caos de las piedras preciosas, hasta la ropa que usan para esta canción de cisne. En el número musical, los hermanos no son alas de ángel elaboradas que son demasiado jactancias para ser santos. Flannery dice que tuvieron que ser enviados desde Ucrania y casi no llegaron a tiempo. Pero más grande y peligrosamente impredecible siempre ha sido el lema para las piedras preciosas, incluso en un momento de crisis familiar. Cuando los hermanos van a recuperar a su padre (John Goodman) de un exilio autoimpuesto en un bote de pesca en Florida, su elección de atuendo marino lleva consigo una referencia visual muy intencional.

«Los uniformes que los cienciólogos usan en Sea Org, a eso estaba haciendo referencia», dice Flannery. «Judy se parece un poco a Olive Oyl. Jesse todavía se parece de alguna manera a Elvis y Kelvin lleva una capa, por lo que todavía tiene ese tipo de aspecto femenino y un momento teatral exagerado. Se trata solo de hacerlo porque es tan estúpido y tan divertido, y funcionó».