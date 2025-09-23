Artículo 4 de la OTAN Talks: Estonia Flags Russian Jet Intrusión, Aliados para consultar







El martes de la OTAN celebrará consultas formales a pedido de Estonia después de que el país báltico dijo que tres aviones de combate rusos ingresaron a su espacio aéreo la semana pasada sin autorización. RusiaEl Ministerio de Defensa negó la acusación.

La intrusión del viernes duró 12 minutos y fue una nueva prueba de la capacidad de la alianza militar para responder a las amenazas aéreas de Moscú después de que alrededor de 20 drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco el 10 de septiembre.

Los 32 embajadores de la OTAN se encuentran la mayoría de las semanas en un formato conocido como el Consejo del Atlántico Norte en la sede de la Alianza Militar en Bruselas. Estonia ha solicitado consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de Fundación de la OTAN.

Polonia también solicitó conversaciones del Artículo 4 después del incidente del dron, y dos días después, la OTAN lanzó una operación, denominada Eastern Sentry, para reforzar la presencia militar de la organización con aviones europeos y otras defensas a lo largo de su flanco oriental.

Sin embargo, las conversaciones del artículo 4 no significan consecuencias militares o diplomáticas automáticas.

El artículo 4 pone asuntos urgentes en la agenda de la OTAN

El artículo 4 es el más corto de los 14 artículos del Tratado de Washington. Establece que las partes consultarán juntas cuando, en opinión de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se ve amenazada.

La OTAN opera en consenso, y las conversaciones pueden conducir a alguna forma de decisión o acción conjunta. El hecho de invocar el Artículo 4 alienta a los aliados a reaccionar como uno a una situación de importancia que un miembro le llamó la atención.

Las conversaciones no conducen automáticamente a ninguna acción, a diferencia del artículo 5 del tratado, que establece que OTANLa garantía de seguridad colectiva, bajo la cual los aliados comprometen que un ataque contra un miembro de la alianza constituye un ataque contra todos ellos.

Bob Deen, analista del grupo de expertos Clingendael en La Haya, dijo que el artículo 4 está diseñado para promover una mejor coordinación y comprensión dentro de la alianza de amenazas externas. Le da a todos los aliados la oportunidad de poner urgentemente ciertas amenazas o desarrollos en la agenda del Consejo del Atlántico Norte.

La segunda vez, el artículo 4 se invoca en 2 semanas

Es solo la novena vez que se ha utilizado el artículo 4 desde la formación de la Alianza en 1949, pero la segunda vez ahora en solo dos semanas y dadas las tensiones actuales en el flanco oriental de la OTAN, podría volver a suceder pronto.

Antes del incidente del dron, Polonia era uno de los ocho países junto con Bulgaria, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia para buscarlos después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Polonia invocó por primera vez el artículo 4 el 3 de marzo de 2014, luego de crecientes tensiones en la vecina Ucrania, como resultado de las acciones agresivas de Rusia, según el sitio web de la OTAN. Rusia anexada Ucrania`S Península de Crimea en 2014.

El artículo 4 se invoca de manera relativamente raramente, pero cada vez más en los últimos años; Solo Turquía lo invocó cinco veces entre 2003-2020 en el contexto de Siria e Irak, dijo Deen a The Associated Press.

No necesariamente un paso hacia el artículo 5

Deen dijo que el artículo 4 está relacionado con el Artículo 5, pero no es necesariamente un trampolín.

El artículo 5 solo se ha invocado una vez, en respuesta a los ataques del 11 de septiembre contra el Estados UnidosInmediatamente pasando el artículo 4. En otras palabras: el artículo 4 se puede invocar sin activar el Artículo 5, y viceversa, dijo.

El artículo 5 sustenta la credibilidad de la OTAN. Es un compromiso político no un requisito legal para que todos los países miembros acudan en ayuda de otro miembro cuya soberanía o territorio podría estar bajo ataque, de cualquier manera que consideren en forma.

